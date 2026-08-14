Consejera Jurídica “rebasó límite ético” con listado de cuentas críticas; Kenia López

La consejera jurídica del Gobierno federal, Luisa María Alcalde, rebasó un límite ético y exhibió un “talante autoritario” al difundir un listado de 120 cuentas de redes sociales que, según la funcionaria, forman parte de un “ecosistema digital” dedicado a propagar mensajes críticos contra la Administración federal.

Así lo aseveró la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, incluida en el listado presentado por Alcalde, al enfatizar que la publicación constituye una práctica propia de regímenes autoritarios.

La consejera jurídica rebasó un límite ético y demuestra un talante autoritario terrible (…) lo digo totalmente consciente de mis palabras”, sostuvo.

Agregó que “las listas son de nazis”, al tiempo que advirtió sobre los riesgos que representa para la libertad de expresión y la democracia.

Incluso así lo mencionó en algún momento la ahora Presidenta de la República, y es cierto: las listas son de fascistas, las listas son de nazis; las listas en la historia de este mundo han sido terribles para los derechos humanos y para la democracia”, expresó.

La legisladora consideró especialmente grave que se incluyera a ciudadanos, periodistas y representantes políticos en el documento presentado desde una posición de poder gubernamental.

El listado de 120 personas que hace la Consejera Jurídica, donde enlista a ciudadanos, periodistas y actores políticos, evidentemente es terrible”, afirmó.

Asimismo, López Rabadán defendió su derecho a utilizar las redes sociales para comunicarse con la ciudadanía y sostuvo que su papel como titular de la Cámara de Diputados exige mantener una conducta institucional.

Qué lamentable que la Consejera Jurídica del Gobierno, rompiendo esos límites éticos, se haya atrevido a mencionarme con nombre y apellido”, reprochó.

La actuación de Alcalde, agregó, refleja una mala asesoría al Gobierno o la ejecución de decisiones equivocadas.

No me parece recíproco este hecho porque claramente demuestra la consejera jurídica que o aconseja mal o toma malas decisiones o ejecuta instrucciones erróneas”, dijo.

Durante una conferencia previa a la inauguración del Foro de las Juventudes en San Lázaro, la diputada recordó que ha mantenido una relación institucional con la presidenta de la República y evitado descalificaciones personales.

Como presidenta de la Mesa Directiva, jamás me he comportado de forma estigmatizadora refiriéndome a la Presidenta de la República porque sé que es la titular de un poder”, señaló.

Finalmente, Kenia López insistió en que la difusión pública del listado constituye una muestra de intolerancia frente a las voces críticas.