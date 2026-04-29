Rubén Rocha no dejará Sinaloa, seguirá su labor como gobernador; pide estar tranquilos

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien es acusado en Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos, dejó claro que no dejará el estado de Sinaloa y seguirá desempeñando su trabajo como gobernador.

En entrevista televisiva dada a conocer por N+ FORO, detalló que se enteró de la acusación en su contra “por el comunicado de la embajada o del gobierno norteamericano”, y respaldó la respuesta que dio a Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el tema.

“Hablamos, nada más”, contestó en referencia a si ya había hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum

–¿Hay apoyo por parte de ella?, se le insistió.

–Sí, claro por supuesto. Sí, sí hay, contestó.

Explicó que desconocía el retiro de su visa por el gobierno de Estados Unidos.

Yo no tengo conocimiento, yo nunca lo he dicho, lo han dicho algunos periódicos, pero oficialmente yo no he recibido ningún comunicado del gobierno de Estados Unidos de que tenga retirada mi visa; ese no es un tema que se haya abordado, se supone que cuando lo hace el gobierno, que tiene todo el derecho de hacerlo, pues te comunican”.

Por otra parte, pidió a los habitantes de Sinaloa estar tranquilos y que sigan trabajando por el estado, “tratando de resolver los problemas comunes”.

Por último, aceptó que, pese a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, no cambiará su agenda de trabajo.

No voy a cambiar, voy a tener mi agenda normal (…), voy a seguir trabajando”, añadió.

Rubén Rocha, siempre bajo la sombra de la sospecha

Por Andrés Mendoza

A Rubén Rocha Moya le llegó el día. Tuvo que ser una acusación formal del gobierno de Estados Unidos la que pusiera en la agenda pública nacional las sospechas que siempre hubo contra el gobernador de Sinaloa de sus nexos con el narcotráfico.

A la crisis de gobernabilidad que ya enfrentaba por la violencia en Sinaloa, originada por la ruptura interna del Cártel del Pacífico que acarreó la captura de El Mayo Zambada, el mandatario y otros nueve personajes relacionados con él aparecen en expedientes judiciales que pueden derivar en solicitudes de extradición.

Rocha Moya representa una de las trayectorias más paradójicas de la política mexicana reciente. Nacido en 1949, en Badiraguato, municipio sinaloense estigmatizado por ser la cuna de los liderazgos más visibles de tráfico de drogas, construyó durante décadas una imagen alejada de la narcocultura: la de un intelectual de izquierda y reformador universitario.

De la Rectoría al Senado

Su ascenso en la política no fue repentino. Como exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que dirigió de 1993 a 1997, Rocha consolidó una base de poder basada en el control institucional y el prestigio académico.

Ocupó diversos cargos administrativos en el ISSSTE y, tras años de orbitar el poder estatal en cargos de asesor, incluyendo uno con el priista Quirino Ordaz, su alianza en 2018 con el proyecto de la Cuarta Transformación lo catapultó, primero, al Senado y luego, en 2021, a la gubernatura de Sinaloa.

Ahí prometió una "limpia" institucional que hoy se ve empañada por la realidad del terreno.

Desde su campaña en 2021, diversos reportes periodísticos mencionaban que operadores del Cártel de Sinaloa habrían intervenido en las elecciones para favorecer a Morena, mediante el secuestro de operadores políticos de la oposición el día de la jornada electoral. Rocha siempre negó estas versiones.

La captura de El Mayo

El punto de quiebre en su biografía ocurrió el 25 de julio de 2024.

Lo que comenzó como un operativo histórico de Estados Unidos para capturar a Ismael El Mayo Zambada, terminó convirtiéndose en un expediente criminal que hoy apunta directamente al despacho del gobernador. Ya detenido, el cofundador del Cártel de Sinaloa afirmó, mediante una misiva pública, que fue emboscado mientras acudía a una reunión política convocada por el propio Rocha Moya.

Aunque el mandatario intentó deslindarse alegando un viaje familiar a California ese mismo día, la falta de transparencia en sus bitácoras y la coincidencia del asesinato de su rival político, Héctor Cuén, en la misma jornada, fracturaron su credibilidad de forma irreversible.

A pesar de esto, en reiteradas ocasiones, Morena y sus liderazgos han expresado en público su respaldo total a Rocha.

jcp