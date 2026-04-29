Oposición exige investigar señalamientos contra gobernador de Sinaloa

La oposición en la Cámara de Diputados llamó al gobierno federal a pronunciarse sobre las graves acusaciones del Departamento de Estado, colaborar en las investigaciones, anteponiendo los intereses del país y no los del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados.

En declaraciones por separado, legisladores del PAN PRI y MC pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum no minimizar el caso y separar al mandatario estatal del cargo.

El vicecoordinador de la bancada de Acción Nacional, Federico Doring, consideró que sería un grave error anteponer los intereses partidistas a los del país.

“¿Sí están muy contentos con las Cortes estadounidenses en contra de García Luna, pero le van a regatear a las Cortes cuando actúa contra los narcos del bienestar? ¿Va a colaborar el país o va a poner en riesgo los empleos y la relación de México con Estados Unidos? Presidenta, no se equivoque", expuso el panista.

El coordinador de la diputación del PRI, Rubén Moreira, afirmó que el gobierno debe pronunciarse sobre las graves acusaciones, "en lugar de distraer la atención, con temas como el de la gobernadora Maru Campos".

Por su parte, la jefa de la bancada naranja, Ivonne Ortega, planteó que “Rocha Moya no debe seguir siendo gobernador: debe deslindarse del cargo, someterse a la justicia y probar su inocencia como cualquier mexicano”.

El diputado Mario Zamora, candidato a la gubernatura sinaloense en las elecciones de 2021, en las que según la denuncia del Departamento de Estado participaron los chapitos en favor del gobernador Rocha, recordó que entonces ningún abogado quería participar en la denuncia.