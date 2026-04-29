Detienen a madre fiestera; dejó solo a su hijo y el menor murió tras caer de un cuarto piso

La Fiscalía del estado de Puebla informó de la detención de Jairy Yazbek “N”, de 26 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en razón de parentesco, en agravio de su hijo menor de edad.

De acuerdo con las indagatorias, el 25 de abril de 2026, la hoy imputada salió de su domicilio ubicado en la colonia La Libertad para acudir al bar “La Mentirosa 2”, dejando solo a su hijo menor de edad durante varias horas.

Durante este tiempo, el niño quedó en estado de abandono, lo que derivó en que, al encontrarse sin supervisión, cayera desde una ventana del cuarto piso del inmueble.

El menor fue auxiliado por vecinos del lugar; sin embargo, posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Derivado de estos hechos, el 28 de abril de 2026, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de la probable responsable, en inmediaciones de la Unidad Habitacional Damizar, en la ciudad de Puebla.

La orden fue emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, ante quien la imputada fue puesta a disposición para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

JCS