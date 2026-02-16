Senado cierra en definitiva su salón de belleza

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, anunció el cierre definitivo del salón de belleza que daba servicio a las senadoras desde septiembre del 2024, aunque se negó a revelar el nombre de quién solicitó su apertura y quién la autorizó, pero aclaró que la institución no gasto ni un peso, porque usó el mobiliario que ya se tenía y que en su momento costó 37 mil pesos.

En conferencia de prensa, después de la reunión de la Junta de la Coordinación Política del Senado, precisó que todavía está en evaluación el funcionamiento de otros espacios que tienen dentro del edificio, para determinar si conviene continuar con ellos o también cerrarlos, aunque no especificó cuáles.

De igual manera, informó que el Senado regresará a la transparencia plena de la forma en que gasta los cinco mil millones de pesos que recibe del erario federal, porque es su obligación ante los ciudadanos.

También a pregunta expresa, Ignacio Mier anunció que se instalarán las comisiones bicamarales, como la referente a la Seguridad Nacional y la responsable de evaluar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Senado regulará alcances de jueces sin rostro

Frente a la petición de que los jueces sin rostro en México no se normalicen, porque constituyen violaciones a derechos humanos, pero, al mismo tiempo, los juzgadores urgen a contar con medidas que los protejan del acoso del crimen, el Senado los regulará en apego a los parámetros internacionales, adelantó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral.

“México no podría ir a legislar una figura como esta sin atender la Convención Americana de los Derechos Humanos ni las sentencias que en este sentido ha generado la Comisión (Corte) Interamericana. Sería una contradicción enorme estarnos quejando de que el presidente Trump devasta el orden internacional y también nosotros estuviéramos eludiéndolo. Eso no lo puede hacer el Senado de la República”, aseguró Corral Jurado.

En días pasados se realizó la primera mesa de discusión y análisis sobre la reforma legal que regularizará los llamados jueces sin rostro, introducidos a la Constitución Política como parte de la reforma al Poder Judicial.

JCS