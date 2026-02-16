Dejan de visitar a abuelito y lo hallan muerto en su recámara 

Un adulto mayor fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de su domicilio en el municipio de Juárez, lo que provocó la movilización de policías y cuerpos de emergencia.

El hallazgo se registró alrededor de las 21:55 horas del domingo 15 de febrero en una vivienda ubicada sobre la calle Margarita Maza de Juárez, cerca del cruce con Benito Juárez, en la colonia Valle de Juárez.

Según los primeros reportes, fueron familiares quienes solicitaron el apoyo de las autoridades al no tener noticias del hombre desde hacía varios días.

Al llegar al lugar, elementos de la policía municipal y personal de Protección Civil tuvieron que forzar la puerta para ingresar al inmueble, donde encontraron al adulto mayor ya sin signos vitales en una de las habitaciones.

El fallecido fue identificado como Pedro Garza, de 88 años, quien vivía solo, aunque sus allegados mencionaron que solía recibir visitas frecuentes, sobre todo los fines de semana.

Hallan cuerpo cerca de vías del tren

El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida cerca de las vías del tren, en el municipio de Monterrey, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, los hechos se registraron alrededor de las 20:25 horas la noche de este domingo 15 de febrero, en el cruce del bulevar Antonio L. Rodríguez y el Puente Santa Bárbara, en el municipio de Monterrey.

Al arribar al sitio, elementos estatales confirmaron que autoridades policiacas ya se encontraban en el lugar, quienes reportaron la presencia de una persona sin vida a un costado de las vías del tren.

El hombre no ha sido identificado hasta el momento y no se dieron a conocer mayores características físicas.

Rescatistas brindaron apoyo para colocar el cuerpo en una zona segura utilizando equipo tipo Sked, mientras el área permanecía acordonada.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales se hizo cargo de las diligencias correspondientes e inició las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.

En el sitio permanecieron elementos de la Policía de Monterrey y efectivos de la Guardia Nacional, quienes abanderaron la zona para evitar riesgos para los automovilistas que transitaban por el sitio.

jcp