Senado: Avanza reforma para mejorar la propiedad industrial

México se prepara para la revisión del T-MEC, al avanzar en los pendientes legislativos que tiene relacionados con el acuerdo comercial trinacional, pues con el voto unánime de 28 legisladores, comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma presidencial que incluye mecanismos para evitar el robo de derechos sobre cualquier innovación y agiliza el procedimiento para los registros.

De igual manera, frena la apropiación ilegal de las expresiones culturales de los pueblos indígenas del país en diseños de marcas nacionales o internacionales. Además, incluye a la inteligencia artificial como parte de las causales para considerar el robo de innovaciones.

Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a los elementos que formen parte o se vinculen de manera clara al desarrollo del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas (...)”, dice la reforma.

El 15 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en materia de transferencia de tecnología y para simplificar el proceso de protección de patentes y registros.

Entre los cambios aprobados está que “si una patente o registro hubiere sido concedido a quien no tuviere derecho a obtenerlo, la persona legitimada (...) podrá reclamar la titularidad, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle”.

Otra innovación es que se incluye que “tampoco serán registrables como marca los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de artísticos, excepto cuando el registro sea solicitado por la persona titular del derecho correspondiente o por una tercera persona con el consentimiento de ésta”, que hace referencia a situaciones como las ocurridas con los personajes de Chespirito.

El dictamen será aprobado por el pleno del Senado la próxima semana, a fin de turnarlos a la Cámara de Diputados y esté aprobado a la brevedad.

*mcam