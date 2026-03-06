Acapulco se alista para Semana Santa con la mirada puesta en seguridad y servicios

Con la llegada de Semana Santa a finales de mes, Acapulco se prepara para recibir un flujo importante de visitantes. En 2025, el puerto recibió más de 6.6 millones de turistas, un incremento de 89.5% en afluencia respecto al periodo anterior, reflejo de la recuperación sostenida del destino tras los embates recientes del clima y la crisis sanitaria.

Este dinamismo se ha visto acompañado por altos niveles de ocupación hotelera en lo que va de 2026, con promedios que rozan el 90% en el destino, especialmente en la zona Dorada, lo que subraya el atractivo del puerto como opción preferida de descanso y ocio.

Este aumento esperado en la afluencia turística pone sobre la mesa un reto estructural que va más allá de la derrama económica: garantizar la seguridad y el bienestar de acapulqueños y visitantes todos los días del año.

Fortalecimiento de seguridad y servicios en Acapulco

El diputado federal Irugami Perea Cruz ha enfatizado que el fortalecimiento de la seguridad no puede limitarse a operativos temporales, sino que requiere políticas integrales que combinen infraestructura urbana, alumbrado público, videovigilancia y programas sociales preventivos.

Más allá de cifras y turistas, la prioridad es que la gente pueda transitar y vivir con tranquilidad. Ese mismo principio debe regir todos los días del año, para que Acapulco funcione como una ciudad segura, moderna y accesible para todos sus habitantes”, declaró.

Y es que la realidad urbana del puerto muestra retos persistentes en servicios fundamentales, como el suministro de agua potable, alumbrado y drenaje en varias colonias, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, donde más del 90 % de los habitantes identificaron fallas en el abasto de agua potable como una de las principales problemáticas de Acapulco.

Para atender estas demandas, organismos como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio han intensificado trabajos de reparación de fugas, sustitución de tuberías y mantenimiento de drenaje sanitario en distintos sectores de la ciudad, buscando restablecer y mejorar la eficiencia de los servicios para residentes y visitantes.

Trabajo conjunto

Así, la llegada de Semana Santa pone a prueba la capacidad de Acapulco para atender a un gran número de visitantes y evidencia la importancia de mantener servicios urbanos eficientes durante todo el año.

Por ello, la coordinación entre autoridades federales y locales, tal como promueve el diputado Irugami Perea Cruz, será clave para impulsar el turismo y garantizar la vida diaria de los acapulqueños, traduciéndose en beneficios concretos para toda la ciudad.”

*mvg*