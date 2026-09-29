Senado aprueba reforma contra doble nacionalidad; envía dictamen a congresos estatales

El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular por 86 votos a favor de Morena, Partido Verde y PT, y 42 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la Reforma para impedir que los mexicanos con doble nacionalidad puedan ser candidatos a la Presidencia de la República, gubernaturas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

Al exponer el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta, aseguró que esta reforma “no está hecha en contra de nadie”, mucho menos de los mexicanos que cuenten con otra nacionalidad, pues esta condición no pone en duda su identidad, patriotismo ni compromiso con México.

La modificación, explicó el senador de Morena, establece las condiciones que deben cumplir quienes busquen asumir responsabilidades muy específicas: la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

En el caso de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, sostuvo, no se trata de cualquier función, porque implica la conducción política y administrativa del país, lo que incluye atribuciones en materia de seguridad nacional, relaciones internacionales y de la representación del Estado mexicano.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Saúl Monreal Ávila destacó que la reforma protege la soberanía nacional ante cualquier injerencia, desde un espacio como las gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Presidencia de la República, pues todos esos funcionarios “deben tener lealtad a nuestra patria, a nuestro país y a nuestros ciudadanos”.

El senador de Morena explicó que renunciar jurídicamente a una nacionalidad extranjera no cambia donde nació una persona, quiénes son sus padres, cuál es su historia familiar o cuáles son sus raíces culturales.

Con los cambios constitucionales, se establece que para ser presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, se requiere que no se tenga ni adquiera otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar el registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

En esta prohibición, se agrega en el documento, quedan comprendidos el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

Dicho dictamen precisa que la contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución.

En el régimen transitorio, se menciona que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, aseguró que esta reforma ofende a los millones de mexicanos que envían remesas al país, cuentan con doble nacionalidad, pero no podrán aspirar a ser gobernantes.

Movimiento Ciudadano votará en contra por respeto a millones de mexicanas y mexicanos que viven, trabajan y sueñan con México desde cualquier lugar del mundo.

Votaremos en contra porque la Constitución debe abrir caminos y ampliar derechos. Esta patria es de quienes se quedaron, es de quienes se tuvieron que ir y es también de quienes decidieron un día volver a casa”, apuntó el senador de MC.

En el mismo sentido, la senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, calificó la reforma como una hipocresía, porque se habla de soberanía nacional, cuando se ha cedido parte del territorio nacional al crimen organizado.

Por eso repito, no sean hipócritas y no sean incongruentes. La lealtad a México no se mide por cuántos pasaportes tienes, sino por lo que haces por tu país. Y ustedes, por México, por Michoacán, no han hecho nada.