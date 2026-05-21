Semarnat frena megaproyecto turístico "Perfect Day" de Royal Caribbean en Mahahual

Quintana Roo. El controvertido megaproyecto turístico "Perfect Day", promovido por la línea de cruceros Royal Caribbean en las costas de Mahahual, ha quedado oficialmente cancelado. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó la conclusión definitiva de los procedimientos ambientales tras detectar severas deficiencias técnicas, riesgos ecológicos críticos y enfrentar un amplio rechazo ciudadano.

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, había adelantado públicamente que el proyecto no sería aprobado. Ante el cerco técnico y la inviabilidad jurídica, la empresa promovente presentó formalmente su desistimiento el pasado 19 de mayo.

De acuerdo con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, Royal Caribbean —operando a través de las razones sociales Cielo Asoleado y Promociones Turísticas Mahahual— intentó fragmentar la obra al ingresar tres trámites independientes: el parque acuático "Perfect Day", con 82.58 hectáreas de desarrollo; el "Beach Club Perfect Day México", con infraestructura turística y marítima; y la ampliación y construcción de un muelle privado de cruceros.

Sin embargo, la Semarnat determinó que los tres proyectos guardaban una relación funcional y operativa directa. Al analizar de manera integral el impacto acumulativo sobre los frágiles ecosistemas del Caribe mexicano, la dependencia resolvió la cancelación total.

La secretaría reiteró que la protección de los acuíferos, manglares y arrecifes de coral es una prioridad del Estado, y envió un mensaje claro a la industria turística internacional: no habrá crecimiento económico por encima del patrimonio natural de México.