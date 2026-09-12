Autocuidado de quienes cuidan a la infancia, tema central en foro del DIF

El cansancio, el estrés y la sobrecarga que enfrentan madres, padres, docentes y personas cuidadoras fueron abordados durante el Foro para la primera infancia: Salud para el cuidado, “Cuidándome para cuidar”, organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

El encuentro reunió a especialistas en salud mental, rehabilitación, educación y cuidado infantil, quienes plantearon que atender a niñas y niños también implica reconocer las necesidades físicas, emocionales y mentales de quienes están a cargo de su cuidado.

Excélsior / DIF

Durante el foro, Rocío García Pérez, titular del SNDIF y presidenta del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (COPSADII), señaló que el autocuidado debe entenderse como una responsabilidad y como un derecho, no como un lujo.

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Explicó que cuidar de la propia salud permite afrontar de mejor manera las responsabilidades familiares, laborales y sociales. “No podemos cuidar de nuestras familias, defender nuestras causas y construir una sociedad justa si nos destruimos a nosotros mismos en el proceso”, planteó. El cuidado también implica cuidarse

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Mariana Perla Rojas Martínez, jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y secretaria técnica del COPSADII, sostuvo que el derecho al cuidado contempla tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y ejercer el autocuidado.

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En ese sentido, consideró que el descanso, el tiempo libre y la atención a la salud física y emocional forman parte de una vida digna. El planteamiento, explicó, también está relacionado con los trabajos que se desarrollan para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La especialista en salud mental Claudia Nayeli Cruz Gómez abordó la relación entre las tareas de cuidado y la sobrecarga. Explicó que cuidar puede generar vínculos y sentido, pero también cansancio, preocupación y desgaste, por lo que la corresponsabilidad resulta necesaria para evitar que una sola persona concentre todas las tareas.

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Otro de los temas fue el estrés prolongado. Elena Noriega García, jefa de departamento de Servicios Educativos en el ISSSTE, explicó los efectos que puede tener la exposición constante al estrés y presentó un proyecto de autocuidado dirigido a quienes trabajan en los Centros de Atención Infantil (CAI). Atención para quienes cuidan a niñas y niños con discapacidad

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La situación de las personas cuidadoras de niñas y niños con discapacidad también fue analizada durante el encuentro.

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América del Rocío Gonzalo Ugarte, médica especialista en rehabilitación del Sistema Nacional DIF, señaló la necesidad de prestar atención a quienes acompañan a sus hijas e hijos durante los procesos de rehabilitación.

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Entre las señales de alerta mencionó estrés, ansiedad, tristeza, frustración y preocupación por el futuro, factores que pueden afectar a las personas cuidadoras y que requieren atención oportuna.

El foro también puso sobre la mesa el papel de las instituciones. María Bárbara Rivero Puente, titular de la División de Enlace del Servicio de Atención y Cuidado Infantil del IMSS, habló sobre las acciones implementadas para apoyar al personal que trabaja en los Centros de Educación y Cuidado Infantil.

La idea, explicó, es que las instituciones no solamente atiendan a las niñas y niños, sino que también generen condiciones para cuidar a las personas encargadas de hacerlo.

Finalmente, Patricia Irigoyen Millán, directora de Formación y Metodología para la Asistencia Social del SNDIF, presentó el diplomado “Hacia una sociedad de cuidados”, programa con el que se busca ampliar los conocimientos y habilidades relacionados con las necesidades de distintos grupos que requieren cuidados.

Al encuentro acudieron personas servidoras públicas de los sistemas estatales DIF, integrantes del COPSADII y personas cuidadoras, además de representantes de distintas áreas del SNDIF.