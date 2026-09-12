Descubren granja clandestina de criptomonedas en Puebla vinculada al crimen organizado

En las montañas de la Sierra Norte de Puebla, autoridades mexicanas localizaron un edificio destartalado que operaba como una granja clandestina de criptomonedas. El hallazgo se produjo tras detectar el fuerte zumbido de cientos de equipos y el consumo desmedido de electricidad, muy superior al requerido por las pequeñas comunidades de la región.

La policía encontró 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU), 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, todas destinadas a la minería de criptomonedas como el bitcóin. Aunque se trata de una operación modesta en comparación con estándares internacionales, es la cuarta granja de este tipo descubierta en Puebla desde principios del año pasado.

Analistas de seguridad advierten que el nivel de sofisticación apunta al respaldo de un cártel poderoso.

Me parece que es un nivel de sofisticación al que han llegado los cárteles de la droga que, lamentablemente, sobrepasó la capacidad de investigación policial de las autoridades mexicanas”, señaló David Saucedo, especialista en seguridad.

La Fiscalía General de la República evitó pronunciarse, argumentando que la investigación sigue en curso.

Expertos señalan que el robo de energía es clave para estas operaciones.

Muy probablemente, se están robando la energía eléctrica. Entonces, los principales costos de la operación serían… nada”, explicó Samuel León, investigador de la Universidad Iberoamericana.

La granja estaría conectada a una represa hidroeléctrica cercana. Según el Índice de Consumo de Electricidad de Cambridge, acuñar un bitcóin cuesta cerca de 45,000 dólares, pero puede venderse en torno a 78,000 dólares, lo que genera ganancias sustanciales.

De acuerdo con la firma Chainalysis, las transacciones ilícitas con criptomonedas se duplicaron en 2025, alcanzando 154,000 millones de dólares, frente a los 59,000 millones del año anterior. Gran parte del aumento se atribuye a operaciones vinculadas con evasión de sanciones internacionales.

Estos lugares tendrán electricidad muy barata o estarán en una zona bajo la influencia del crimen organizado, por lo que podrán robar electricidad y establecer una gran infraestructura para minar criptomonedas”, explicó Caio Motta, especialista en Latinoamérica.

El complejo estaba oculto en un terreno remoto, rodeado de bosques y comunidades dispersas. Vecinos declararon que el zumbido de las máquinas podía escucharse a un kilómetro de distancia.

En la misma región ya se habían descubierto otras tres granjas similares cerca de la represa hidroeléctrica. Las autoridades locales trabajan con estados vecinos para rastrear más operaciones clandestinas.

Redadas similares se han realizado en Brasil, Estados Unidos y el sudeste asiático, incluyendo una operación en Tailandia que abarcó cinco provincias.

El uso creciente de criptomonedas en el mundo, tanto legal como ilegal, plantea nuevos retos.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están cada vez mejor equipados para combatir el crimen organizado utilizando criptomonedas”, concluyó Motta.

Con información de Reuters.