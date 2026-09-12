Conapesca divide sus 132 oficinas en seis regiones para agilizar trámites y operación

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reorganizará sus 132 Oficinas de Representación Estatal y Local (ORES), distribuidas en las 32 entidades del país, en seis regiones. El objetivo es acercar la toma de decisiones al territorio y reducir tiempos en la atención de asuntos relacionados con la actividad pesquera y acuícola.

La nueva estructura fue presentada durante el Encuentro Nacional de Comisionadas y Comisionados Estatales 2026, donde se explicó que las coordinaciones regionales funcionarán como enlaces entre las oficinas centrales de Conapesca y las representaciones en los estados.

La regionalización busca que los asuntos que involucran a varias entidades puedan atenderse desde una perspectiva territorial y no únicamente desde las oficinas centrales. También permitirá dar seguimiento conjunto a programas, trámites y acciones operativas.

Excélsior / Conapesca

Así quedan las seis regiones de Conapesca

La primera región estará integrada por Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, estados con una importante actividad pesquera y acuícola en el Pacífico.

La segunda agrupará a Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas; la tercera estará conformada por Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

La cuarta región reunirá a Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, mientras que la quinta comprenderá a Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

La sexta quedará integrada por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

Con esta distribución, cada coordinación regional tendrá tareas de enlace territorial, apoyo en la ejecución de acciones y seguimiento de información, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro.

Excélsior / Conapesca

¿Qué cambia para el sector pesquero?

Uno de los principales cambios planteados es que las decisiones y la atención de determinados asuntos puedan acercarse a las zonas donde se desarrolla la actividad pesquera y acuícola.

La intención es mejorar la coordinación entre estados, particularmente cuando un problema, programa o trámite involucre a más de una entidad. La estructura regional también pretende aumentar la capacidad operativa y facilitar el seguimiento de los temas pendientes.

La reorganización se realizó bajo la conducción de la Conapesca, órgano adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura). Durante la apertura del encuentro, el titular de la comisión, Rigoberto Salgado Vázquez, llamó a los 32 comisionados estatales a asumir su función como representantes de la dependencia en sus respectivas entidades.

Excélsior / Conapesca

La visitadora regional, Nidia Aracely Espinoza Martínez, fue quien explicó la distribución territorial de las oficinas y las funciones que tendrán las coordinaciones regionales.

Capacitan a los 32 comisionados

Antes de poner en marcha la nueva organización, los 32 comisionados estatales participaron en una capacitación realizada en las oficinas centrales de Conapesca.

Durante tres días se llevaron a cabo 10 mesas de trabajo con más de 20 expositores, en las que se revisaron asuntos relacionados con la operación cotidiana de las oficinas.

Entre los temas abordados estuvieron la ética, los procesos administrativos, la inspección y vigilancia, la ejecución de programas sociales, la trazabilidad, la normatividad y el diseño de artes de pesca.

Excélsior / Conapesca

También se revisaron aspectos relacionados con el programa para fomentar el consumo de pescados y mariscos mexicanos, el monitoreo satelital, la documentación gráfica y el proceso de notificaciones.

Al encuentro acudió además Iris Concepción Valdez Domínguez, titular de Jóvenes Construyendo el Futuro, quien explicó el funcionamiento del programa y recibió planteamientos de los funcionarios estatales.

La nueva división territorial representa un cambio en la forma de organizar el trabajo de las representaciones de Conapesca. La apuesta es que las seis regiones permitan coordinar mejor las oficinas estatales y locales, dar seguimiento a los programas desde el territorio y atender con mayor rapidez los asuntos que enfrenta el sector pesquero y acuícola.