Semar lleva servicios médicos gratuitos a comunidad de Yucatán

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desplegó personal médico y naval en la comunidad de Chechmil, Yucatán, donde habitantes de distintas edades recibieron atención gratuita, servicios de prevención de enfermedades y apoyo social, como parte de las acciones dirigidas a poblaciones de difícil acceso.

En coordinación con instituciones del sector salud, los elementos navales ofrecieron 47 consultas de medicina general y cinco visitas domiciliarias para pacientes con dificultades de movilidad. También proporcionaron 53 atenciones de fisioterapia, igual número de consultas nutricionales y 56 servicios de psicología.

Uno de los principales grupos atendidos fue la población infantil. De las 160 personas que recibieron servicios odontológicos preventivos, 125 fueron menores de edad, a quienes se les aplicó flúor y entregaron cepillos dentales y tabletas para identificar la acumulación de placa bacteriana.

Como parte de la jornada sanitaria, se aplicaron 137 dosis de vacunas y realizaron 10 estudios preventivos enfocados en la salud de las mujeres.

La estrategia también llegó a las aulas. Un total de 150 alumnos de primaria y secundaria participaron en ocho pláticas sobre prevención de enfermedades, higiene personal y hábitos saludables, con el propósito de fomentar el autocuidado desde edades tempranas.

Además de los servicios médicos, los marinos efectuaron trabajos de limpieza en una superficie de 300 metros cuadrados y realizaron 16 cortes de cabello gratuitos.

Las actividades de acercamiento con la población incluyeron demostraciones de binomios caninos, presenciadas por 120 asistentes, así como exhibiciones de equipo utilizado por la Infantería de Marina, en las que participaron 170 personas.

Durante el encuentro, personal naval también proporcionó información sobre los requisitos y oportunidades para incorporarse a la Armada de México.

La dependencia señaló que estas jornadas forman parte del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, mediante el cual busca ampliar la cobertura de servicios básicos de salud, principalmente entre menores de edad y personas en condiciones de vulnerabilidad.