Semar refuerza seguridad en 5 estados, entre ellos CDMX y Edomex

Con el despliegue de elementos de infantería en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizó 768 operativos con un saldo de mil 261 presuntos infractores de la ley detenidos.

A través de la “Operación Sable” la institución naval en coordinación con autoridades locales se instalaron 1,810 puntos de revisión, donde personal naval inspeccionó a más de 27 mil personas, 23 mil vehículos y 1,261 individuos fueron detenidos por su presunta participación en actividades ilícitas.

Semar tiene en la mira la seguridad en 5 estados Especial

Armas de fuego en cateos

La presencia de la Semar fue clave en 75 diligencias de cateo, brindando seguridad perimetral a las autoridades ministeriales. En esos inmuebles se aseguraron armas de fuego de distintos calibres, cargadores, municiones, así como 141 vehículos y 50 motocicletas, muchas de ellas presuntamente utilizadas para la comisión de delitos.

Además del decomiso de cerca de 100 propiedades, diversas sustancias como metanfetamina, marihuana, cocaína y cristal, tanto en dosis individuales como en cantidades que superan el kilogramo.

Cámaras clandestinas

Paralelamente se retiraron 33 cámaras clandestinas, presuntamente instaladas por grupos delictivos para vigilar movimientos de las autoridades en colonias y vialidades estratégicas.

La institución subrayó sus labores de proximidad social en diversas comunidades, donde se distribuyeron 10 mil volantes para fomentar la denuncia anónima, se organizaron más de 200 charlas vecinales y se ofrecieron alrededor de mil atenciones médicas.

Además, con apoyo ciudadano, se logró la recuperación de 28 espacios públicos que habían sido abandonados o utilizados para actividades ilícitas.

