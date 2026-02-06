Secretaría de Salud aclara ejercicio presupuestal 2025; garantiza vacunas contra sarampión

La Secretaría de Salud (Ssa) emitió un comunicado para detallar el ejercicio presupuestal de la partida 25301, asignada al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CNSIyA) para el año fiscal 2025, y para asegurar a la población la disponibilidad de vacunas contra el sarampión.

La dependencia informó que el presupuesto aprobado para dicha partida en 2025 ascendió a $4,528,894,659.00. Al 31 de diciembre de 2025, el presupuesto ejercido sumó $3,862,408,983.56, monto que corresponde al pago de facturas por biológicos entregados hasta el 20 de diciembre.

Respecto a pagos pendientes, la Ssa indicó que se encuentran en proceso de liquidación facturas por un monto de $759,004,320.20, correspondientes a insumos recibidos durante la última semana de diciembre, cuyas facturas fueron entregadas por los proveedores a inicios del ejercicio fiscal 2026.

Distribución y cobertura de vacunas

En cuanto a las vacunas doble viral SR y triple viral SRP, adquiridas mediante un convenio bianual con BIRMEX, se encuentran en proceso de distribución, por lo que su pago se realizará a lo largo del ejercicio fiscal 2026.

La Ssa puntualizó que el costo incrementado en la partida se debe a la adquisición de biológicos esenciales para atender la temporada invernal, como son las vacunas contra la influenza y la covid-19.

Finalmente, la dependencia federal afirmó que México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población en todo el país. Actualmente, se dispone de 23,529,075 dosis y se han adquirido un total de 27,364,605 dosis de esta vacuna.

