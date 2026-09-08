Más de 13 mil armas han sido canjeadas en programa de desarme voluntario

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que se han canjeado 13 mil 157 armas de fuego dentro del programa Sí al desarme, sí a la paz, de manera anónima por dinero en efectivo.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación destacó la participación de la ciudadanía en esta iniciativa para disminuir la incidencia delictiva. Rosa Icela Rodríguez indicó que también han recibido 14 mil 553 juguetes bélicos, los cuales fueron cambiados por juguetes didácticos.

Seguimos con el programa de “Sí al Desarme, Sí a la Paz. Agradecer a la población que, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, han canjeado 13 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo, de manera totalmente anónima. Asimismo, el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos”, reconoció.

La funcionaria federal indicó que, como parte del eje de Atención a las Causas, en dos años se han realizado 8.6 millones de trámites y servicios en beneficio de 5.1 millones de personas; 578 mil 633 visitas casa por casa; 933 Ferias de Paz; se han entregado 3.5 millones de artículos de primera necesidad en 35 municipios y 830 comunidades con el Tianguis del Bienestar.

Con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 416 mil 330 jóvenes se incorporan al mundo laboral; además se han inscrito 31 mil 235 alumnos a las clases de Boxeando por la Paz.