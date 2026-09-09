AMACARGA impulsa reconocimiento jurídico del Agente de Carga en México

El fortalecimiento del comercio exterior de México requiere instituciones sólidas, procesos modernos y un marco jurídico que reconozca a todos los actores que participan en la cadena logística, señaló la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA).

Con esa visión, AMACARGA sostuvo una reunión de trabajo con la diputada Luz María Rodríguez Pérez, secretaria de Enlace de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a una de las iniciativas relevantes para el sector logístico nacional: el reconocimiento del Agente de Carga Internacional dentro del Código de Comercio.

La propuesta legislativa, impulsada y desarrollada por AMACARGA y presentada y publicada en la Gaceta Parlamentaria en abril de 2025, busca reconocer jurídicamente una figura que durante décadas ha desempeñado un papel esencial en la coordinación del transporte internacional de mercancías, sin contar con un marco legal específico que defina sus funciones, responsabilidades y alcances.

La iniciativa contempla la incorporación expresa del Agente de Carga Internacional al Código de Comercio, su diferenciación jurídica respecto del agente aduanal, la creación de un padrón oficial administrado por la Secretaría de Economía, la obligatoriedad de capacitación y certificación especializada, así como un régimen de responsabilidad acorde con la naturaleza de sus operaciones.

Más allá del reconocimiento gremial, esta reforma representa una oportunidad para fortalecer la seguridad de la cadena logística, brindar mayor certeza jurídica a las operaciones de comercio exterior y ofrecer mayor transparencia a autoridades y usuarios de los servicios logísticos.

Durante la reunión también se abordó otro tema prioritario para la competitividad del país: las transmisiones electrónicas por parte de los Agentes de Carga Internacionales, establecidas como obligatorias en las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE).

AMACARGA expuso el trabajo técnico y de coordinación que ha desarrollado con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para impulsar un mayor aprovechamiento de la información anticipada generada por los Agentes de Carga. Esta información constituye una herramienta estratégica para fortalecer los modelos de análisis de riesgo, agilizar revisiones aduaneras, incrementar la trazabilidad de las operaciones y facilitar un comercio exterior más seguro y eficiente.

También se abordaron otros temas operativos que impactan las actividades del sector.

Como resultado del encuentro, la diputada Luz María Rodríguez Pérez manifestó su compromiso de dar seguimiento a esta agenda y reconoció la importancia de avanzar en mecanismos que fortalezcan la competitividad del comercio exterior mexicano.

Para AMACARGA, el reconocimiento legal del Agente de Carga no constituye únicamente una demanda del sector, sino una política pública que contribuirá a construir cadenas de suministro más seguras, transparentes y eficientes, en un momento en que México busca consolidarse como uno de los principales centros logísticos del mundo.