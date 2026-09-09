Renuncia Claudia Arlett Espino al INE; argumenta motivos de salud

La Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia irrevocable al cargo ante la Consejera Presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, con efectos a partir de este 9 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el INE, Espino explicó en el escrito de renuncia que su decisión responde a motivos de salud y a la necesidad de procurar un equilibrio entre su desarrollo profesional y su vida personal, ante el nivel de exigencia que representa la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

En el documento entregado a la presidencia del Consejo General, la funcionaria señaló que la magnitud de las próximas elecciones representa una exigencia que actualmente dificulta fortalecer sus vínculos personales y familiares.

Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, señaló Espino.

El Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 contempla la renovación de cargos federales y de las autoridades correspondientes en las 32 entidades federativas, lo que implica una amplia carga de organización para el organismo electoral.

Espino explicó en el escrito de renuncia que su decisión responde a motivos de salud. Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Espino agradece su paso por la Secretaría Ejecutiva

En su escrito, Claudia Arlett Espino agradeció a Guadalupe Taddei Zavala haberla propuesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del INE.

La funcionaria consideró que esta responsabilidad le permitió cumplir con “una de mis más altas responsabilidades con aprendizajes significativos”.

Espino concluyó su gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva “con gratitud y satisfacción por el trabajo realizado” y reconoció al personal del área por su profesionalismo y compromiso institucional para cumplir con las atribuciones encomendadas a esa instancia.

Arlett Espino ofrece apoyar en la transición

Aunque su renuncia tiene efectos a partir de este 9 de septiembre, Espino manifestó su disposición para colaborar en las labores de transición necesarias para garantizar la continuidad de las actividades de la Secretaría Ejecutiva.

El objetivo, señaló, es evitar afectaciones en la operación del área y favorecer que continúe desempeñando sus funciones con normalidad, profesionalismo y apego a los principios que rigen la función electoral.

De esta manera, la salida de Claudia Arlett Espino del INE ocurre mientras el organismo se prepara para enfrentar la organización del proceso electoral federal y local 2026-2027, cuya dimensión fue señalada por la propia funcionaria como uno de los factores que influyeron en su decisión.