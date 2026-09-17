Justicia en Guanajuato para Karla Margarita Pérez, estudiante de medicina 

La muerte de Karla Margarita Pérez, una estudiante de medicina, ocurrida en Zapopan, Jalisco, orillo a familiares, amigos y comunidad en general a salir a protestar en la ciudad de Irapuato, lugar de donde era originaria.

Reproducir Karla, Guanajuato

La marcha partió de la avenida Paseo Solidaridad, hasta incorporarse a Guerrero y terminar en la glorieta a los Niños Héroes.

Los participantes portaban ropa blanca, globos morados, y pancartas con la fotografía de Karla.

Porque era una muchacha muy noble, era muy querida por todos, ella era muy estudiosa, estudiaba y llevaba muy buenas calificaciones, ella siempre se dedicaba a su estudio, su máximo sueño era ser doctora" Leticia Jiménez, tía de Karla.

Durante todo el recorrido, que se prolongó por espacio de hora y media, se escucharon consignas de repudio, por la ola de violencia que sacude al país y por la falta de seguridad que se vive en las calles.

Es una pérdida increíble y muy dolorosa, como madre y como profesionista duele muchísimo, que los manda uno a estudiar con una esperanza, como una oportunidad de vida y no hay seguridad" Carmen García, participante en protesta.

Al llegar a su destino, los participantes, en su mayoría mujeres, se replegaron hacia la glorieta del monumento a los Niños Héroes y juntas gritaron al unísono la palabra “justicia”.

“¡JUSTICIA, JUSTICIA!

"Lo único que pedimos es justicia para Karla…ligar…fue asesinada, le arrebataron su vida, sus sueños, todo le arrebataron…ligar…y nos falta Karla, es todo, exigimos justicia para que puedan dar con los responsables" Luisa Pérez, tía de Karla.

Funcionarios municipales estuvieron presentes en las inmediaciones para ofrecer apoyo, mismo que se le otorgará a la familia, en la medida de lo posible.

Estamos viendo todos los trámites, que se hagan adecuados para esto, la verdad esto que pasó sí es un tema necesario de seguimiento, estamos viéndolo en Irapuato y que todo se esclarezca de forma definitiva" Roberto Torres, director de gobierno Irapuato.

El cuerpo de Karla será velado en una agencia funeraria de Paseo Solidaridad y posteriormente será sepultada la tarde de este viernes.