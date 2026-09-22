Semar localiza inmueble donde distribuían droga en Tepito

Trabajos de inteligencia naval permitieron ubicar un inmueble utilizado para almacenar y distribuir droga en el barrio de Tepito, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversas dosis de sustancias con características similares a la marihuana y la metanfetamina.

La diligencia fue encabezada por personal de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de efectivos adscritos a la Región Naval Central de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Elementos de la Semar brindaron seguridad perimetral durante el cateo a un inmueble utilizado para almacenar y distribuir droga en Tepito. Especial

Durante el operativo, los elementos navales proporcionaron acompañamiento, escolta y seguridad perimetral, mientras la autoridad ministerial cumplimentaba la orden judicial en el inmueble señalado.

Como resultado del cateo, las autoridades aseguraron 22 dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana, así como 107 envoltorios con una sustancia que aparentemente corresponde a metanfetamina. El inmueble también quedó bajo resguardo.

Elementos de la Semar brindaron seguridad perimetral durante el cateo a un inmueble utilizado para almacenar y distribuir droga en Tepito.

Los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y los análisis periciales correspondientes para determinar la naturaleza de las sustancias aseguradas y establecer posibles responsabilidades.