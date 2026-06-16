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Semar inhabilita siete tomas clandestinas en operativos contra huachicol

La dependencia federal señaló que estos patrullajes forman parte de las operaciones permanentes implementadas para combatir el robo de hidrocarburo a nivel nacional.

Por: Raúl Flores

Las acciones se llevaron a cabo como parte de recorridos de vigilancia e inspección en zonas donde se detectaron conexiones ilegales a ductos de hidrocarburos.Especial

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizó e inhabilitó siete tomas clandestinas herméticas durante distintos operativos realizados del 25 de mayo al 14 de junio en Puebla y Estado de México.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de recorridos de vigilancia e inspección en zonas donde se detectaron conexiones ilegales a ductos de hidrocarburos. De acuerdo con la información oficial, las tomas fueron ubicadas en los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Ahuazotepec y Ecatepec de Morelos.

La Semar detalló que estos trabajos forman parte de las operaciones permanentes para combatir el robo de combustible y prevenir riesgos asociados con la manipulación irregular de ductos.

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Con estos resultados, durante 2026 se han localizado e inhabilitado 121 tomas clandestinas herméticas, según el balance dado a conocer por la institución.

La dependencia destacó que la intervención oportuna de estos mecanismos ilícitos contribuye a reforzar la seguridad en las zonas afectadas y a reducir posibles daños a la población, al medio ambiente y a la infraestructura estratégica.

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