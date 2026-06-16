Semar inicia cuarta fase del programa médico en comunidades de difícil acceso

Del 15 de junio al 5 de julio se llevará a cabo la cuarta fase “Litoral Golfo” del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En esta etapa, más de 250 elementos navales, en coordinación con personal de la Secretaría de Salud, ofrecerán servicios gratuitos que incluyen atención y prevención de la salud, así como apoyo comunitario.

Excélsior / Semar

Durante esta jornada se atenderán 79 comunidades, en las que se proporcionarán servicios médicos, pláticas de salud preventiva, apoyo de peluquería, reparación de electrodomésticos, servicios veterinarios, entre otros.

Excélsior / Semar

Como parte de la implementación de este programa, se llevarán a cabo brigadas médicas que realizarán visitas domiciliarias a personas con movilidad limitada y adultos mayores.

Excélsior / Semar

Asimismo, se dispone de diversos vehículos para el traslado del personal participante. De igual forma, elementos de Infantería de Marina brindan seguridad en los lugares donde se proporcionan estos apoyos a la población.