Semar inhabilita 13 tomas clandestinas en Puebla

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizó e inhabilitó 13 tomas clandestinas herméticas en ductos ubicados en tres municipios de Puebla durante septiembre.

Las operaciones fueron desplegadas por elementos de la Región Naval Central entre el 7 y el 30 de septiembre, como parte de las acciones para detectar conexiones utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Los puntos intervenidos se encontraban en los municipios de Ahuazotepec, Huauchinango y Venustiano Carranza, zonas donde personal naval y de Pemex realizó recorridos de vigilancia e inspecciones a la infraestructura de transporte de combustibles.

De acuerdo con el balance de la Marina, con las 13 tomas neutralizadas durante septiembre aumentó a 178 el número de conexiones clandestinas herméticas localizadas e inhabilitadas en Puebla en lo que va de 2026.

Este tipo de instalaciones son colocadas de manera ilegal en la red de ductos para sustraer hidrocarburos y representan, además, un riesgo para las comunidades cercanas debido a la posibilidad de fugas, incendios o explosiones.