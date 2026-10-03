Semar y Fiscalía realizan cateos en la GAM

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con personal de la Fiscalía de Investigación Territorial, realizaron dos cateos en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde tres personas fueron detenidas y se aseguraron presuntos narcóticos, armas de fuego y municiones.

Las diligencias se efectuaron en inmuebles ubicados en las colonias Constitución de la República y San Juan de Aragón Segunda Sección, como parte de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

En el primer operativo, realizado en un domicilio de la colonia Constitución de la República, fueron detenidas tres personas. Durante la revisión del lugar, los elementos aseguraron aproximadamente 135 dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana.

También fueron localizadas 23 dosis de una sustancia sólida blanca con características de la cocaína, así como cuatro recipientes de plástico que contenían cigarros elaborados con aparente marihuana. En el sitio también quedó bajo resguardo un vehículo.

La segunda diligencia se llevó a cabo en un inmueble de la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección. Ahí, las autoridades encontraron tres bolsas con vegetal verde seco, cada una con un peso aproximado de 500 gramos.

En total, fueron asegurados alrededor de 1.5 kilogramos de presunta marihuana, además de dos armas de fuego y 40 cartuchos de diferentes calibres. El inmueble también quedó asegurado como parte de las investigaciones.

Al concluir ambas intervenciones, las tres personas detenidas y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los implicados.

De acuerdo con el balance de las diligencias, los agentes aseguraron aproximadamente 158 dosis de presuntos narcóticos, 1.5 kilogramos de aparente marihuana, dos armas de fuego, 40 cartuchos, un vehículo y uno de los inmuebles intervenidos.