Semar impulsa debate sobre IA y seguridad nacional

Con la mirada puesta en los desafíos tecnológicos del futuro inmediato, la Secretaría de Marina-Armada de México llevó a cabo el “Primer Simposio SEMAR de Inteligencia Artificial y Seguridad Nacional: Gobernanza e Infraestructura Crítica Rumbo al 2036”, un encuentro que reunió a especialistas civiles y militares en la capital del país.

El evento, organizado por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), se desarrolló del 24 al 26 de marzo en instalaciones de la dependencia, donde se buscó abrir un espacio de análisis sobre el papel que jugarán la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en la protección del Estado mexicano.

Construirán una visión integral

La Secretaría de Marina-Armada de México en simposio Especial

De acuerdo con la institución naval, el simposio se planteó como una plataforma estratégica para construir una visión integral, tanto multidisciplinaria como multidimensional, enfocada en la incorporación soberana de estas herramientas tecnológicas dentro de las políticas de seguridad nacional.

A lo largo de las jornadas se llevaron a cabo conferencias y mesas de análisis con la participación de 18 ponentes y 24 panelistas de alto nivel, provenientes de distintos sectores y con reconocimiento nacional e internacional. Las sesiones convocaron a más de 350 asistentes, entre personal militar, especialistas y público del ámbito civil.

Ejes temáticos

La Secretaría de Marina-Armada de México en simposio Especial

Durante las discusiones se abordaron distintos ejes temáticos que reflejan las preocupaciones actuales en materia de defensa. Entre ellos destacaron el desarrollo del ecosistema entre inteligencia artificial, defensa y seguridad nacional, la toma de decisiones estratégicas en el dominio marítimo, la protección de infraestructura crítica y la capacidad de anticiparse a escenarios de riesgo.

Las conclusiones del encuentro apuntaron a la necesidad de fortalecer las estrategias nacionales frente a un entorno cada vez más complejo, donde la innovación tecnológica se ha convertido en un factor determinante.

La Secretaría de Marina subrayó que este tipo de ejercicios académicos forman parte de su compromiso por fortalecer el desarrollo marítimo del país, al tiempo que promueve una mayor conciencia sobre la importancia de resguardar la soberanía nacional, bajo principios institucionales como el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo.

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