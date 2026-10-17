Detienen a funcionario del Ayuntamiento de Taxco; es vinculado a secuestro de familiar del alcalde

Autoridades de Guerrero detuvieron a dos servidores públicos del municipio de Taxco de Alarcón por su presunta participación en el secuestro de un familiar del alcalde Juan Vega Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo fue realizado durante la madrugada por elementos de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de corporaciones federales y estatales.

Entre los arrestados se encuentra José Carlos "N", conocido con el alias de “El Quesos”, quien se desempeñaba como director de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento de Taxco.

Las autoridades también detuvieron a un agente de la Policía Municipal identificado como Adrián "F", capturado en la zona centro de la ciudad.

Según las investigaciones preliminares, ambos funcionarios estarían presuntamente implicados en el secuestro del padre del alcalde Juan Vega Carranza.

De acuerdo con reportes difundidos previamente, tras el plagio del familiar, el propio alcalde también fue privado de la libertad cuando intentaba negociar con los responsables.

Ambas víctimas fueron rescatadas con vida el 13 de abril de 2026 durante un operativo encabezado por fuerzas federales.

Las autoridades estatales señalan que existen indicios de que los detenidos podrían mantener presuntos nexos con grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona norte de Guerrero.

Además, uno de los capturados es investigado por su presunta participación en actividades de extorsión en Taxco de Alarcón.