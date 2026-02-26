Semar detiene a siete sujetos con drogas y armas en Oaxaca

Elementos de Infantería de la Armada de México (Semar) lograron la detención de siete presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de armas, droga y vehículos en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca.

El operativo se activó tras una alerta emitida por el C2 de Salina Cruz, que notificó detonaciones de arma de fuego en esa localidad.

Ante ello, elementos navales se desplegaron de inmediato para brindar apoyo y, durante el trayecto, establecieron coordinación con efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes se sumaron con unidades y personal.

Como resultado de la intervención conjunta, fueron detenidas siete personas y se aseguraron tres armas de fuego, dos cargadores y 44 cartuchos de distintos calibres.

Asimismo, se decomisó una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana, nueve dosis de una sustancia granulada con rasgos propios del cristal y 13 dosis de polvo blanco presumiblemente cocaína. En el lugar también se aseguraron un vehículo y cuatro motocicletas.

Las autoridades informaron que a los detenidos se les leyeron sus derechos y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición de las instancias competentes, las cuales determinarán su situación jurídica conforme a la ley.

Armas aseguradas Foto: Especial

JCS