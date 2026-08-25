Semar detiene a ocho personas y asegura arsenal en Badiraguato

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvieron a ocho personas y aseguraron armamento, municiones y equipo táctico durante un operativo realizado en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

La acción se llevó a cabo como parte de la “Operación Sable”, durante un recorrido de vigilancia encabezado por personal naval en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos se desplazaban por el poblado de La Tuna cuando detectaron a un hombre vestido con ropa tipo camuflaje que portaba un arma larga.

Ante esta situación, los efectivos implementaron el protocolo correspondiente, lo que derivó en una intervención que concluyó con la detención de ocho presuntos infractores de la ley.

Durante el despliegue fueron aseguradas 11 armas largas, 22 cargadores, 512 cartuchos de distintos calibres y equipo táctico.

Las autoridades informaron que, al momento de su detención, a las ocho personas les fueron leídos sus derechos conforme a la legislación vigente.

Posteriormente, tanto los detenidos como el armamento y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

El operativo forma parte de las acciones que fuerzas federales mantienen en distintas zonas de Sinaloa para detectar la presencia de personas armadas y asegurar equipo presuntamente relacionado con actividades delictivas.