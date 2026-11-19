Cuatro personas fueron detenidas durante dos operativos realizados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, en los que se aseguraron diversas dosis de presuntas drogas, armas de fuego, cartuchos y equipo de radiocomunicación.

Las acciones, encabezadas por personal de la Región Naval Central, se desarrollaron en los municipios de Cuautlancingo y Venustiano Carranza, como parte de los recorridos de vigilancia desplegados para combatir actividades delictivas en la entidad.

Semar

La primera detención se registró sobre el Anillo Periférico Ecológico, a la altura de la colonia El Encinar, en Cuautlancingo, donde efectivos navales interceptaron a un hombre que presuntamente transportaba distintas sustancias ilícitas.

Durante la revisión, los uniformados encontraron 36 dosis de una sustancia con características del cristal, 22 envoltorios con aparente cocaína, 15 dosis de una sustancia similar a la conocida como piedra y ocho porciones de probable heroína.

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También fueron asegurados aproximadamente 500 gramos de hierba seca con características de la marihuana, siete cartuchos y 450 pesos en efectivo.

En una segunda intervención, realizada sobre la calle 5 de Febrero, en la junta auxiliar de Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza, elementos de Marina y policías estatales detuvieron a otros tres hombres que presuntamente portaban armamento.

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A los sospechosos les aseguraron un arma larga con un cargador abastecido con 23 cartuchos, una pistola, tres radios de comunicación y un cuchillo con empuñadura de plástico.

Las autoridades también incautaron un vehículo relacionado con la intervención, aunque precisaron que la unidad no contaba con reporte de robo.

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Tras ambas acciones, los cuatro detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades ministeriales, junto con las armas, sustancias y demás objetos asegurados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y la Fiscalía General de la República (FGR) recibieron los casos conforme a sus respectivas competencias, con el propósito de integrar las carpetas de investigación y determinar los posibles delitos.

Será mediante las investigaciones ministeriales y los análisis periciales como se establezca la naturaleza de las sustancias decomisadas, así como la procedencia del armamento y la eventual responsabilidad de los detenidos.