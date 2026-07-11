Semar despliega ofensiva contra el huachicol

Los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec, ubicados en la Sierra Norte de Puebla, concentran la mayor incidencia de tomas clandestinas de hidrocarburos detectadas por autoridades federales durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con informes de la Región Naval Central de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), entre enero y junio de este año, fueron asegurados 137 puntos utilizados para la extracción ilegal de combustible en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala.

De acuerdo con el reporte, los aseguramientos son resultado de trabajos de investigación en campo y gabinete desarrollados por la Armada de México, mediante recorridos de reconocimiento, recopilación de información, análisis de zonas de riesgo y seguimiento de actividades relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos.

Las operaciones se realizan en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con Petróleos Mexicanos (Pemex) y personal de Seguridad Física de la empresa productiva del Estado.

La Semar clausuró 134 tomas clandestinas de hidrocarburos en Puebla y estados del centro del país como parte de su ofensiva contra el huachicol. Especial

El despliegue naval está enfocado en la vigilancia de instalaciones estratégicas, el patrullaje de ductos, el resguardo de zonas intervenidas y la generación de información de inteligencia que permita identificar nuevos puntos de extracción y posibles rutas utilizadas para trasladar el combustible robado.

La mayor recurrencia se presenta en territorio poblano, principalmente en las zonas conocidas como el “Triángulo Rojo” y la Sierra Norte, regiones consideradas estratégicas por su conectividad carretera, características geográficas y cercanía con la infraestructura de distribución de hidrocarburos.

Huauchinango y Ahuazotepec aparecen como los municipios con mayor número de eventos recurrentes, aunque la autoridad naval no proporcionó un desglose individual sobre la cantidad de tomas localizadas en cada demarcación.

También se mantienen operaciones de vigilancia en Catalina Los Puentes, Patolteyuca y Huilacapixtla, en Puebla, además de Ecatepec, Estado de México, donde se reportaron puntos que permanecían pendientes de ser inhabilitados.

La Semar clausuró 134 tomas clandestinas de hidrocarburos en Puebla y estados del centro del país como parte de su ofensiva contra el huachicol. Especial

Respecto de las organizaciones involucradas, las investigaciones han identificado células delictivas independientes y de alcance local que participan en la extracción o comercialización ilegal de combustible.

Hasta el momento, las autoridades navales no tienen información que confirme la participación directa de organizaciones criminales de relevancia nacional en las tomas clandestinas descubiertas dentro de la jurisdicción de la Región Naval Central.

El informe establece que 134 de las tomas detectadas ya fueron clausuradas. En las intervenciones, los elementos navales establecen cinturones de seguridad, realizan inspecciones y resguardan el perímetro para reducir riesgos mientras el personal técnico de Pemex efectúa el sellado de las conexiones ilegales y repara los ductos afectados.

La Semar aclaró que no lleva a cabo la medición del combustible localizado o recuperado en estos eventos. La cuantificación de hidrocarburos corresponde a Pemex, así como a las autoridades técnicas y ministeriales que intervienen en las investigaciones.

Las operaciones buscan evitar fugas, incendios y explosiones que puedan poner en peligro a los habitantes de comunidades cercanas. También tienen como objetivo disminuir daños ambientales y garantizar que la infraestructura energética vuelva a operar de manera segura.

En el informe solicitado a la Región Naval Central, la Semar no detalló el número de personas detenidas, debido a que su participación se limita a tareas de apoyo operativo, búsqueda, reconocimiento y seguridad perimetral. La responsabilidad penal, los delitos imputados y la situación jurídica de los posibles involucrados corresponden a las fiscalías y autoridades ministeriales competentes.

La Semar clausuró 134 tomas clandestinas de hidrocarburos en Puebla y estados del centro del país como parte de su ofensiva contra el huachicol. Especial

Para fortalecer las operaciones contra el robo de hidrocarburos, la Región Naval Central cuenta con dos Bases de Operaciones Navales instaladas en Catalina y Xicotepec, Puebla.

Desde esos puntos, el personal naval realiza patrullajes, reconocimientos terrestres, vigilancia de infraestructura estratégica y trabajos de inteligencia que permiten planear operativos conjuntos con Pemex y corporaciones de los tres niveles de gobierno.

La Armada de México mantiene presencia permanente en las zonas consideradas de mayor riesgo, con el propósito de detectar conexiones irregulares, dar seguimiento a movimientos sospechosos y contener las actividades de células locales que obtienen recursos mediante la extracción ilegal de combustibles.

Bases estratégicas vs Huachicol

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) opera dos bases de vigilancia en Catalina, municipio de Huauchinango, y en Xicotepec, como parte de la estrategia federal contra el robo de hidrocarburos en la Sierra Norte de Puebla.

Aunque son identificadas como bases navales, ambas instalaciones funcionan en tierra y están integradas por elementos de Infantería de Marina. Su misión consiste en recorrer el derecho de vía de Petróleos Mexicanos, detectar conexiones ilegales y proteger al personal encargado de sellar las tomas clandestinas.

Los destacamentos forman parte del Grupo de Tarea Poliductos Tuxpan-Azcapotzalco, desplegado en una de las rutas energéticas más importantes del centro del país. Desde esos puntos, los marinos realizan patrullajes en caminos rurales, zonas boscosas y comunidades de Huauchinango, Xicotepec, Ahuazotepec y municipios cercanos.

La Semar clausuró 134 tomas clandestinas de hidrocarburos en Puebla y estados del centro del país como parte de su ofensiva contra el huachicol. Especial

Las operaciones incluyen vigilancia terrestre, vuelos con drones y atención a alertas generadas por cambios de presión en los ductos. Cuando se localiza una perforación ilegal, el área es asegurada mientras Pemex realiza las maniobras para neutralizarla.

Los reportes oficiales señalan que este grupo ha localizado cientos de tomas clandestinas, además de asegurar combustible, vehículos y contenedores. La presencia naval responde a la frecuencia de estos delitos y al riesgo de fugas, incendios, explosiones y daños ambientales en comunidades cercanas a la infraestructura petrolera.