Se recupera el acceso de azúcar mexicana al mercado de EUA

En un giro estratégico para el comercio exterior de México, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó oficialmente una demanda de hasta 1,152,000 toneladas de azúcar mexicana para el ciclo 2026-2027. Esta cifra representa un incremento del 512 por ciento en comparación con las proyecciones del ciclo en curso, según los datos publicados este 10 de julio de 2026 en el informe de Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial del organismo estadounidense.

Este avance comercial impactará positivamente a la economía nacional, ya que la medida se traducirá en un beneficio económico directo para el sector agroindustrial. El ajuste normativo permitirá un aumento potencial de hasta 4,760 millones de pesos en el precio total pagado por la industria azucarera nacional a más de 170,000 productores cañeros de todo el país durante la próxima temporada, aliviando las presiones que enfrentaba el sector productivo en las regiones rurales.

De acuerdo con las autoridades federales, la apertura del mercado estadounidense es el resultado directo de la reactivación del diálogo bilateral de alto nivel instruido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Las negociaciones formales que condujeron a este acuerdo comercial se iniciaron en noviembre del año pasado, en el marco de la visita oficial de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, a la mandataria mexicana, con el objetivo de destrabar las restricciones operativas.

El gobierno mexicano ha destacado que este acuerdo consolida el entendimiento institucional entre ambas naciones, demostrando la efectividad de los canales diplomáticos para la resolución de controversias agropecuarias. La medida no solo asegura la viabilidad financiera de las familias mexicanas dedicadas al cultivo de la caña, sino que estabiliza el abasto de este insumo clave en la región de América del Norte.

“Este resultado confirma que por la vía del diálogo es posible construir acuerdos importantes en beneficio de las y los productores agrícolas y de las y los consumidores de alimentos de México y de Estados Unidos”, señaló el reporte oficial emitido por las autoridades correspondientes.

Con esta decisión, la industria azucarera mexicana recupera formalmente su posicionamiento histórico como proveedor prioritario en el mercado norteamericano. La regularización del flujo de exportación brinda certidumbre jurídica y comercial a una de las cadenas productivas más importantes del campo, asegurando mejores condiciones económicas antes del arranque del siguiente ciclo de zafra en las zonas productoras del país.