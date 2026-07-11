Semar apoya con evacuación de un turista enfermo en BCS

Elementos de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizó la valoración y evacuación médica a una persona a bordo de una embarcación de recreo, en inmediaciones de la bahía de Cabos San Lucas, Baja California Sur (B.C.S).

Esta acción se realizó tras recibir una llamada de emergencia, solicitando la evacuación médica de un masculino, quien presentaba convulsiones, por lo que se activaron de inmediato los protocolos, desplegándose una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos, con personal de rescate y sanidad naval a bordo, con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar.

La Semar evacuó a un turista enfermo en Cabos San Lucas, BCS, tras sufrir convulsiones; fue trasladado a un hospital para atención médica especializada. Especial

Al arribar al punto de la emergencia, se efectuó la revisión, evacuación y estabilización de dicha persona, quien fue trasladada en compañía de su familiar al muelle de este Mando Naval y posteriormente recibido por una ambulancia particular, para llevarlo a un hospital y continuar con su atención médica especializada.