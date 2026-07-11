Caen implicados en ataque a precandidata de Yautepec durante transmisión del Mundial

Autoridades federales y estatales informaron la captura de tres personas señaladas como presuntas responsables del ataque armado contra la aspirante a la presidencia municipal de Yautepec, Sandra Fernández, ocurrido el pasado 30 de junio en una cancha de usos múltiples durante la proyección del partido entre México y Ecuador.

La Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que, como resultado de labores de investigación e inteligencia de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión contra dos hombres y una mujer.

Los detenidos fueron identificados como América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”, quienes fueron capturados mediante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Guardia Nacional (GN).

La Fiscalía explicó que los ordenamientos judiciales fueron otorgados por un juez con base en el acervo probatorio integrado por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando los criterios del Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio.

Aseguramiento de armas y vehículos

Durante el operativo también fueron asegurados un vehículo de procedencia ilícita, un arma corta, cartuchos, un cargador y diversas dosis de droga, elementos que quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

El atentado contra Sandra Fernández dejó como saldo la muerte de su esposo, Miguel Tijeras, asistente del diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez, así como de una mujer menor de edad. Además, resultaron lesionadas nueve personas, incluida la aspirante a la alcaldía por el partido Nueva Alianza.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Morelos, que continuará con las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar la responsabilidad penal de los implicados.