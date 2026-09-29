Semar despliega buques y puente marítimo tras impacto del huracán 'Polo' en BCS

La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) reforzó por mar, tierra y aire el despliegue de apoyo a la población de Baja California Sur, luego de que el huracán “Polo” tocara tierra durante las primeras horas de este día como categoría dos en la zona de Las Barrancas, municipio de Comondú.

El sistema ingresó aproximadamente a las 00:00 horas y posteriormente perdió intensidad hasta ubicarse como huracán categoría uno. Su centro se localizaba a unos 72 kilómetros al sureste de Santa Rosalía y 103 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, mientras continuaban las lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Ante los posibles daños provocados por “Polo”, la Armada de México puso en marcha una operación logística en la que los buques navales tendrán un papel central para trasladar personal, maquinaria, víveres y equipo de emergencia hacia las comunidades que requieran auxilio.

Como parte de este dispositivo, durante la noche arribó al muelle de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa, el Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón (BAL-01), procedente de Manzanillo, Colima.

La unidad naval transportó un helicóptero MI-17, dos mil despensas, ocho mil litros de agua potable, dos retroexcavadoras, tres vehículos tipo Ural, tres embarcaciones Zodiac y equipo de zapa, recursos destinados a fortalecer la capacidad de respuesta ante inundaciones, afectaciones carreteras y comunidades incomunicadas.

Como parte de este dispositivo, durante la noche arribó al muelle de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa, el Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón (BAL-01). Cortesía

El despliegue no se limitará al arribo del Isla Tiburón. La Secretaría de Marina informó que establecerá un puente marítimo mediante unidades de superficie de la Armada de México para movilizar suministros y equipo hacia Baja California Sur.

Con esta operación, los buques de la institución se convierten en una pieza estratégica para garantizar el traslado de ayuda hacia zonas donde las condiciones meteorológicas o los daños en caminos puedan dificultar el acceso terrestre.

La coordinación permanece activa a través de los Mandos Navales del noroeste del país y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Para ello se mantienen puestos de mando y reuniones permanentes en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, así como en La Paz, Baja California Sur. También participan la Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, Sinaloa, y la Sexta Zona Naval, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora.

En tierra, elementos navales de La Paz y Santa Rosalía realizan recorridos preventivos en zonas consideradas vulnerables. En Santa Rosalía, efectivos de Marina trasladaron víveres y colchonetas hacia refugios temporales en Loreto y colaboraron en la colocación de 500 costales para reducir riesgos de inundaciones.

El Plan Marina también permanece activo en Sonora. La Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, mantiene la Fase de Prevención ante las lluvias intensas.

En Puerto Libertad, personal naval respondió a una solicitud de Protección Civil después de que la corriente de un arroyo ingresara a un sector de la colonia Antorcha, afectara viviendas y bloqueara el tránsito vehicular. Los marinos realizaron labores de contención mediante el llenado y colocación de costales con tierra, además de trabajos de desazolve.

En tierra, elementos navales de La Paz y Santa Rosalía realizan recorridos preventivos en zonas consideradas vulnerables. Cortesía

Mientras las operaciones se concentran en los efectos de “Polo”, otro fenómeno meteorológico mantiene en alerta al litoral del Pacífico mexicano.

La tormenta tropical “Rachel” se ubicaba a aproximadamente 422 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 444 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. El sistema genera lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

En Colima, la Sexta Región Naval activó el Plan Marina en Fase de Auxilio y desplegó a la Brigada de Reacción ante Emergencias para movilizar personal y equipo hacia las zonas afectadas por las precipitaciones.

Como medida preventiva ante “Rachel”, la Autoridad Marítima Nacional ordenó el cierre de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Zihuatanejo, Guerrero, para todo tipo de embarcaciones.

También se restringió la navegación de embarcaciones menores en Acapulco y Puerto Marqués, Guerrero; Manzanillo, Colima; así como Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca.

La Semar exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, seguir las indicaciones de Protección Civil, ubicar los refugios temporales disponibles y evitar la difusión de información no confirmada que pueda generar confusión durante la emergencia.