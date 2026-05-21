Semar desmantela 3 laboratorios clandestinos de “Los Mayos” en Sinaloa

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron tres laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en comunidades del estado de Sinaloa, como parte de operaciones de inteligencia dirigidas a debilitar las estructuras criminales dedicadas a este tipo de actividades ilícitas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, estos laboratorios clandestinos para producir drogas sintéticas, están relacionados con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Las acciones se llevaron a cabo en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, donde personal naval y ministerial ejecutaron dos operativos distintos que derivaron en el aseguramiento de sustancias químicas, precursores y equipo empleado en la fabricación de metanfetamina.

Estos laboratorios clandestinos para producir drogas sintéticas, están relacionados con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Cortesía

En la comunidad de Los Haros, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el que fueron asegurados aproximadamente cuatro mil kilogramos de metanfetamina, además de cuatro mil 500 litros y 200 kilogramos de diversas sustancias químicas y precursores utilizados en la producción de drogas sintéticas.

En el sitio también se halló material diverso relacionado con estas actividades. De manera paralela, en Los Cedritos fueron ubicados otros dos centros de producción ilegal. En el primero se aseguraron 400 litros de ácido acético, mil 200 kilogramos de sosa cáustica y distintas herramientas empleadas en los procesos químicos.

En el tercer laboratorio, las autoridades encontraron 200 kilogramos de metanfetamina terminada, 450 kilogramos de producto en proceso de secado y 400 litros de sustancia mezclada. Asimismo, fueron asegurados tres mil litros de precursores líquidos, mil litros de tolueno, 653 kilogramos de sosa cáustica y 375 kilogramos de ácido tartárico, además de accesorios y equipo de trabajo.

Las acciones se llevaron a cabo en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, donde personal naval y ministerial ejecutaron dos operativos. Cortesía

Todo el material localizado fue inutilizado para impedir su reutilización y quedó a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de integrar las carpetas de investigación y determinar el alcance ministerial correspondiente.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la afectación económica generada a las organizaciones criminales supera los 923 millones de pesos.

fdm