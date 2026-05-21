Regresan las Salas a la Suprema Corte; ahora se llamarán “Secciones”

Los líderes del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal acordaron que la reforma al Poder Judicial estará lista el 2 de junio, a fin de trasladar la elección de juzgadores al 2028, reducir el universo de candidatos y hacerla concurrente con la revocación de mandato, así como restablecer las salas de la Corte, que ahora se llamarán Secciones.

La reforma, entregada ayer a la Comisión Permanente en las instalaciones del Senado, sede de la Permanente, no incluye cambios al artículo 97 constitucional, por lo que se mantiene la antinomia respecto de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la reforma al Poder Judicial, que transformó el perfil profesional de los ministros al someterlos a la elección popular, se ordenó en el artículo 94 constitucional que la presidencia de la SCJN se defina cada dos años, en función de los votos obtenidos por cada uno de los ministros; el primer año corresponde a quien obtuvo el mayor número de votos y en el segundo año a quien logró el segundo lugar, y así sucesivamente.

Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Especial

Pero se mantuvo el sexto párrafo del 97 constitucional, en el que se ordena que la presidencia de la Suprema Corte será definida por el voto de los integrantes del pleno cada cuatro años.

Aunque desde 2024 se señaló la existencia de esta antinomia, no se ha corregido y la iniciativa presidencial no incluye modificación alguna al 97 constitucional.

Este miércoles, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, entregaron la iniciativa a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, quien confirmó que este jueves la turnará a la Cámara de Diputados.

Monreal confirma que hoy circulará el proyecto de dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció que este mismo jueves la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro circulará el proyecto de dictamen, a fin de aprobarlo el martes 26, y el miércoles 27 será aprobado por el pleno de los diputados.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, añadió el mismo miércoles 27 en que la Cámara de Diputados le envíe la minuta, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, que preside Óscar Cantón Zetina, y de Estudios Legislativos, que encabeza Enrique Inzunza, acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser parte del Cártel de Sinaloa.

El jueves 28 será aprobada por el pleno del Senado y enviada a los Congresos estatales, quienes tendrán viernes, sábado, domingo y lunes para aprobarla, porque “la Comisión Permanente, en la sesión que tiene convocada para el día martes 2 de junio, estaremos realizando el cómputo y la declaratoria formal”.

La elección de los juzgadores federales y estatales será “mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales”, eso implica que al trasladarse al 2028 será concurrente con el ejercicio de revocación de mandato presidencial, que está programada para el mismo día.

Mantienen la tómbola como mecanismo de depuración de listados

Añade que “la jornada electoral judicial se celebrará en la misma ubicación donde se realicen las elecciones ordinarias federales o locales de ese año. Las autoridades electorales adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la jornada electoral judicial se desarrolle sin la intervención de personas representantes de partidos políticos”.

Mantiene la tómbola como mecanismo de depuración de listados para la presentación de candidatos por parte de los tres poderes de la Unión, crea una Comisión Coordinadora de los tres Comités de selección de candidatos, uno por cada uno de los poderes de la Unión.

Esa comisión será “responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités.

Cada Comité seleccionará, conforme a los criterios definidos por la Comisión Coordinadora, a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

También modifica la fecha de la emisión de la Convocatoria, que era en los meses de octubre y ahora será a más tardar el 30 de abril.

*mcam