“Voy a seguir siendo opositora”: Maru Campos; dice que no va a parar

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que se mantendrá en su papel de oposición, en defensa los intereses de su entidad y sus pobladores, sin temor a represalias.

Yo ya no voy a parar… significa que voy a seguir siendo opositora. Significa que muchas veces los gobernadores nos mantenemos al margen por las participaciones o las aportaciones federales, por el apoyo extra que te pueden dar, porque no te ventaneen, por mantener una buena relación, porque tu misma gente te pide que tengas una muy buena relación con el Presidente o la Presidenta, pero están destruyendo este país”, afirmó la mandataria.

Considera “una mentada” acusaciones por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio subrayó que su tarea es proteger a los chihuahuenses desde la oposición, postura que se confirma ante las acusaciones en su contra de presunta traición a la patria por supuestamente permitir que agentes de la CIA participaran en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua, mismas que consideró “una mentada”.

Esta situación del narcolaboratorio fue un aprendizaje de ya no parar de ser oposición; justamente porque están eliminando las instituciones, por lo que ha sido el trato para una servidora, otra vez violando la presunción de inocencia, mentira tras mentira, tras mentira”.

“Es una mentada, la verdad. Esto que está sucediendo en Chihuahua es una lucha por la seguridad, porque la droga no llegue a nuestras niñas o nuestros niños, y no es esta estrategia o pseudoestrategia de seguridad que tenía el expresidente López Obrador, de abrazos, no balazos”.

Maru Campos da la pelea al límite de sus fuerzas

Agregó que su gobierno está dando la pelea al límite de sus fuerzas y capacidades, “tomando el mando único de 17 municipios en el estado, dignificando a nuestra policía”. Asimismo, destacó que en el país no hay ninguna entidad que “tenga el plan de incentivos que tiene nuestro cuerpo policial”.

En la conversación, aclaró que ella no tuvo conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en el operativo y rechazó tener facultad para autorizarlo.

La gobernadora de Chihuahua nunca gestionó, autorizó, ni estuvo enterada de que había agentes norteamericanos en Pinal, Morelos, Chihuahua, en los 250 mil kilómetros de territorio que tiene el estado de Chihuahua”.

Señaló que el Ejecutivo federal es el que, a través del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene facultades para acreditar o no a los agentes estadunidenses.

A mí se me juzga y al gobernador de Sinaloa, se le protege, señala Campos

En la conversación, la mandataria estatal denunció que mientras a ella se le juzga y condena sumariamente por supuestamente permitir que agentes de la CIA participaran en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico—, se le protege institucionalmente exigiendo pruebas.

“A Maru la juzgan sin pruebas y al gobernador con licencia de Sinaloa no necesitan pruebas”, sentenció la mandataria chihuahuense.

“Yo estoy de acuerdo en que se hagan las investigaciones y se haga lo que se tenga que hacer, pero parece que aquí estamos escondiendo a la gente. Estamos quemando en la hoguera a una gobernadora que lo único que hizo fue desmantelar un narcolaboratorio y evitar que ese narcolaboratorio produjera pastillas de metanfetamina para destrozar la vida de nuestras niñas y niños, en Chihuahua y en el país... ¿Dónde está Rocha y dónde está Maru Campos? Rocha no sabemos dónde está y Maru Campos está aquí con Pascal Beltrán del Río en Imagen, en la Ciudad de México. Y siempre he dado la cara y siempre he sido transparente y siempre he estado del lado de la legalidad, apegada al Estado de derecho”, dijo.

Agregó que ella no tuvo conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en el operativo y rechazó tener facultad para autorizarlo.

Respecto al citatorio a comparecer ante el Senado, la mandataria estatal aclaró que “no tienen la facultad de hacer comparecer a una gobernadora, a un gobernador”.

Cuestionó que uno de quienes la citan, sea el morenista Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, quien está en la lista de exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.

Gobernadora de Chihuahua denuncia persecución

En este contexto, recriminó que nunca como ahora, con los gobiernos de Morena, se había visto tanta persecución, extorsión e hipocresía.

Nunca un Poder Judicial como ahora, nunca una UIF (Unidad De Inteligencia Financiera) como ahora, nunca una persecución como ahora, nunca una extorsión como ahora, nunca una hipocresía como ahora”.

Agregó que, aunque en Morena se habla de combate a la corrupción “no hay ni siquiera procesos de licitación, son todas adjudicaciones y vemos lo peor”.

“Siempre he estado abierta y transparente”.

Cuestionada sobre la llamada telefónica que le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar del tema del operativo en la Sierra de Chihuahua, la mandataria panista aclaró que no pudo contestar en ese momento, pero después se comunicó con ella, aunque ya no hubo respuesta.

Marcó la Presidenta, me dice mi asistente que marcó, fueron dos tonos nada más. Estaba yo atendiendo reuniones fuera de Palacio del Gobierno y, entonces, cuando quise reportarme, me reporté, pues ya no me contestaron”.

Le “hice saber a la gente que trabaja con la doctora Presidenta que estaba en disposición de venir a la Ciudad de México a reunirme con ella, a la hora que ella dijera o en el estado en que ella estuviese para platicar del tema”, agregó y reiteró su disposición a reunirse con la jefa del Ejecutivo federal para hablar del operativo en la Sierra de Chihuahua. “Claro que sí, yo siempre he estado abierta y transparente”.

Estamos abiertos con toda transparencia, porque no tenemos nada que esconder. No tenemos nada que esconder a diferencia de Morena, porque Morena está escondiendo a Rubén Rocha, está escondiendo la situación de violencia que existe en el país”, afirmó.

—Si te llama hoy (la Presidenta), ¿le tomarás la llamada?, le preguntó Pascal Beltrán del Río.

—Claro, claro que le tomo la llamada, claro que voy a platicar con ella, pero dentro de este marco de institucionalidad, sin mentiras, respondió.

*mcam