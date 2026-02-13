Semar asegura 30 artefactos explosivos en Concordia, Sinaloa

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), localizaron y aseguraron 30 artefactos explosivos improvisados en Sinaloa.

Lo anterior se llevó a cabo en la continuidad de los recorridos terrestres en coordinación con la SSPC en el poblado El Verde, municipio de Concordia, derivado del despliegue en la búsqueda de los mineros desaparecidos, donde personal naval localizó y aseguró 30 de estos artefactos improvisados.

Artefactos explosivos en Concordia, Sinaloa Especial

Es importante mencionar que los artefactos explosivos fueron neutralizados en el área por personal de Marina especializado en la Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), evitando con ello que la delincuencia organizada los utilice en contra de las corporaciones y la población civil.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México refrenda su compromiso que tiene con las familias mexicanas para mantenerla seguridad y combatir las actividades ilícitas de las presuntas organizaciones delictivas que operan en esta región del país.