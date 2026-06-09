Semar apuesta por una visión marítima de largo plazo en México

Con más de 11 mil kilómetros de litoral y una posición geográfica estratégica entre los océanos Pacífico y Atlántico, México busca fortalecer su desarrollo económico, comercial y de seguridad a través de la Política Nacional Marítima (PNM), un instrumento que establece las bases para aprovechar de manera integral el potencial de los mares y costas del país.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, la PNM plantea una estrategia de Estado orientada a consolidar el Poder Nacional, el Poder Naval y el Poder Marítimo de México, mediante la coordinación de acciones entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad.

La política reconoce que los mares mexicanos representan un activo estratégico para el crecimiento económico, la conectividad internacional, la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades costeras. Bajo esta visión, se establecen objetivos de largo plazo que buscan fortalecer la presencia del país en el ámbito marítimo y garantizar un aprovechamiento sustentable de sus espacios marinos.

La política reconoce que los mares mexicanos representan un activo para el crecimiento económico, la conectividad internacional, la protección de los recursos naturales. Cortesía

Uno de los ejes centrales de la estrategia es la consolidación del Sistema Nacional Marítimo, concebido como una estructura en la que convergen instituciones, sectores productivos y mecanismos de coordinación enfocados en el desarrollo marítimo nacional.

Dentro de este esquema se identifican diez Intereses Marítimos Nacionales, considerados los pilares que orientarán la planeación y ejecución de políticas públicas en la materia durante las próximas décadas.

Entre ellos destaca la Seguridad Marítima, enfocada en la protección de la vida humana y de los bienes que operan en las zonas marinas mexicanas bajo el marco jurídico nacional e internacional.

Uno de los ejes centrales de la estrategia es la consolidación del Sistema Nacional Marítimo. Cortesía

También se contempla el fortalecimiento del Sistema Portuario Nacional, integrado por la infraestructura, servicios y actores que intervienen en la movilización de mercancías y en la conexión logística del país con los mercados globales.

La estrategia incorpora además la Protección Marítima Portuaria, cuyo objetivo es mantener condiciones de seguridad en los puertos para el desarrollo de actividades económicas y comerciales.

Otro de los componentes es la Cultura Marítima, orientada a promover el conocimiento, las tradiciones y los valores vinculados con el mar, así como a fortalecer la identidad marítima de la población.

Dentro de este esquema se identifican diez Intereses Marítimos Nacionales, considerados los pilares que orientarán la planeación y ejecución de políticas públicas. Cortesía

La Industria Naval figura como un sector prioritario debido a su participación en la construcción, reparación, mantenimiento y modernización de embarcaciones, actividades consideradas fundamentales para la competitividad del país.

La política también contempla el aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales Marinos, que incluyen especies vivas y recursos no vivos sobre los cuales México ejerce soberanía o derechos soberanos.

En materia económica, el Comercio Marítimo y la Marina Mercante son reconocidos como elementos esenciales para el intercambio de bienes y servicios, así como para el fortalecimiento de las cadenas logísticas nacionales e internacionales.

La visión planteada por el Gobierno federal establece al año 2045 como referencia para la consolidación de este modelo de desarrollo marítimo. Cortesía

La protección del Medio Ambiente Marino ocupa igualmente un lugar relevante dentro de la estrategia, al considerar la conservación de los ecosistemas como un factor indispensable para garantizar la productividad y sostenibilidad de los océanos.

Finalmente, la PNM incorpora el Turismo Náutico como una actividad con potencial de crecimiento, siempre bajo criterios de sustentabilidad y respeto por los entornos acuáticos.

La visión planteada por el Gobierno federal establece al año 2045 como referencia para la consolidación de este modelo de desarrollo marítimo, con la expectativa de integrar proyectos regionales y locales que contribuyan al fortalecimiento de los intereses marítimos nacionales y al aprovechamiento responsable de los recursos que ofrecen los mares mexicanos.