Semar apoya en detención de narcomenudistas en Iztapalapa

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa.

Durante el despliegue, elementos de Infantería de la Región Naval Central brindaron apoyo a la autoridad ministerial mediante labores de acompañamiento, escolta y seguridad perimetral, con el propósito de resguardar la zona mientras se desarrollaban las diligencias.

El operativo derivó en la detención de tres personas (una mujer y dos hombres), quienes quedaron a disposición de la autoridad competente.

En el lugar también fueron asegurados un inmueble, un equipo de comunicación, una bolsa con marihuana y otra bolsa de plástico que contenía metanfetamina. Además, las autoridades decomisaron cinco armas largas de fuego y un arma corta de fuego.

Los objetos, las sustancias ilícitas y el inmueble quedaron bajo resguardo ministerial para la integración de la carpeta de investigación y la realización de los peritajes correspondientes. La autoridad competente determinará la situación jurídica de las personas detenidas.