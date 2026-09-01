Segundo Informe destaca avances en el apartado Desarrollo Sustentable

El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la aprobación de la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, "que después de décadas de una gestión que permitió tratar el agua como mercancía", logró que México recuperara el recurso como un derecho humano y un bien de la nación.

Subrayó que de esta forma se "desprivatizaron más de cinco mil millones de metros cúbicos de agua, suficientes para abastecer durante un año a más de 90 millones de personas".

El documento además resalta las obras de saneamiento, limpieza y recuperación de cauces, que permiten avanzar en la restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, "para devolverles vida y mejorar el bienestar de las comunidades que habitan en sus territorios".

Indicó que ya se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 kilómetros de colectores, además de la limpieza y el desazolve de cauces y la construcción de espacios públicos.

En el apartado 4. "Desarrollo Sustentable", dio a conocer acciones de restauración forestal en 22 mil 290 hectáreas y el establecimiento de 9.3 millones de plantas.

Señala que el esquema de Pago por Servicios Ambientales incorporó 187 mil 930 hectáreas nuevas y llegó a una cobertura acumulada de 1.19 millones de hectáreas.

Además, se establecieron 36 nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), y se ampliaron las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre con 119 nuevas UMA's y 105 mil 175 hectáreas.

El programa de especies y ecosistemas prioritarios formó además 241 comités comunitarios de vigilancia y monitoreo, con una inversión de 64.3 millones de pesos.

De igual forma, la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas atendió dos mil 980 kilómetros de litoral, con 432 playas adoptadas, 979 jornadas, 56 mil 462 voluntarios y mil 513 toneladas de residuos recolectados.

En lo que se refiere a la protección y conservación de la vaquita marina y el pez Totoaba, reportó 389 recorridos de vigilancia, 160 revisiones en puntos de embarque y desembarque y 96 puestos de control.

Reveló que se aseguraron precautoriamente 21 embarcaciones y cuatro artes de pesca, así como el retiro de 10 mil 603 metros de redes de enmalle.

Agregó que se instalaron 139 comités de vigilancia ambiental participativa, con mil 553 vigilantes comunitarios, para especies como jaguar, ballenas azul y jorobada, águila real, oso negro, monos y tortugas marinas.

En Oaxaca se realizaron 526 recorridos de vigilancia que protegieron 2.27 millones de nidos de tortuga Golfina.

También hubo acciones contra la tala ilegal con clausuras de aserraderos y predios, así como aseguramientos de madera, vehículos y equipos en el llamado Bosque de Agua.