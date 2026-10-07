Semar activa Plan Marina por amenaza de “Isaías”

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso en marcha el Plan Marina en Fase de Prevención en cuatro estados del Golfo de México y el Caribe, ante el avance de la tormenta tropical “Isaías” y la posibilidad de que evolucione a huracán categoría 1 durante las próximas horas.

La medida preventiva fue activada en Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, donde los mandos navales mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y prepararon personal, vehículos, embarcaciones y equipos especializados para auxiliar a la población en caso de emergencia.

De acuerdo con la Marina, “Isaías” se localiza a 368 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 494 kilómetros al este-noreste de Tuxpan, Veracruz. Su circulación genera actividad convectiva, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Las previsiones indican que el sistema podría intensificarse a huracán categoría 1 en las próximas 12 horas, por lo que las unidades navales permanecen en alerta.

Uno de los mayores despliegues se concentra en Tamaulipas. La Primera Zona Naval, con sede en Ciudad Madero, dispone de mil 963 elementos y una Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) conformada por otros 100 efectivos. El dispositivo incluye seis vehículos, una embarcación, dos motobombas y un puesto de Mando y Control.

En Matamoros fueron movilizados 60 integrantes de otra BRE, con vehículos y herramientas para retirar escombros y atender posibles zonas afectadas, además de cuatro embarcaciones menores y un buque.

En coordinación con Protección Civil, marinos realizaron recorridos preventivos y trabajos de desazolve en colonias afectadas por las precipitaciones. Infantes de Marina también vigilan el comportamiento de los ríos y recorren calles donde se han registrado acumulaciones de agua.

El operativo se extendió a Veracruz. En Tuxpan, la Semar dispuso una brigada de 100 elementos equipada con herramientas para corte, excavación y apertura de brechas, así como vehículos de comando, unidades Ural, camionetas, autobús, ambulancia, pipa, retroexcavadora y camión de volteo. También fueron preparadas tres embarcaciones menores.

En Quintana Roo y Yucatán, los mandos navales mantienen recursos humanos y materiales disponibles ante un eventual incremento de lluvias, viento y oleaje. La Novena Zona Naval, con sede en Yucalpetén, participó además en el Comité Estatal de Emergencias de Protección Civil para coordinar las medidas preventivas.

Como Autoridad Marítima Nacional, la Semar ordenó el cierre a embarcaciones menores en Tampico, Altamira y La Pesca, Tamaulipas; Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla, Veracruz; Sánchez Magallanes, Tabasco; así como Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab y Champotón, Campeche.

La dependencia pidió a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales sobre la trayectoria e intensidad de “Isaías” y atender las indicaciones de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.