Semar aclaran estatus de Rafael Ojeda Durán

El almirante José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) durante el sexenio anterior, no desempeña actualmente funciones operativas propias del servicio activo de la Armada de México y su participación dentro de la institución se limita, para efectos administrativos, a una asesoría de carácter honorario al Alto Mando naval.

A través de una ficha informativa, la Semar señaló que la situación del exsecretario encuentra sustento en un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de julio de 1988, que establece que los almirantes que hayan ocupado la titularidad de la Secretaría de Marina continuarán en activo, aun cuando se actualice alguna causal de retiro, con el propósito de que su experiencia pueda ser aprovechada como asesores de quienes posteriormente encabecen la dependencia.

Se trata de una figura administrativa particular. Ojeda Durán dejó de ejercer el mando de la Secretaría de Marina el 1 de octubre de 2024, cuando entregó la titularidad y el Mando de Armas de la Armada de México al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Sin embargo, el decreto de 1988 mantiene para los exsecretarios de Marina la condición administrativa necesaria para desempeñarse como asesores del titular en turno.

De acuerdo con las precisiones sobre su situación, esta función es estrictamente honoraria y no representa para Ojeda Durán una contratación, nombramiento adicional ni el pago de un salario extraordinario por concepto de asesoría.

Las percepciones económicas que recibe corresponden a su jerarquía de almirante y al régimen administrativo aplicable al personal naval, conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Información difundida este 18 de septiembre refiere igualmente que la Semar identifica su asesoría como honoraria y distingue esa función de las percepciones correspondientes a su grado militar.

El exsecretario acumula, además, más de cinco décadas de trayectoria naval. En 2019 recibió la Condecoración Excepcional de Primera Clase por 50 años de servicio en la Armada de México, reconocimiento otorgado al personal que alcanza ese periodo dentro de la institución.

La precisión sobre su condición administrativa ocurre luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la desclasificación de diversas declaraciones patrimoniales y de intereses de personal de la Secretaría de Marina, entre ellas las presentadas por Ojeda Durán.

De acuerdo con el comunicado difundido este jueves, la Unidad de Transparencia de la Marina solicitó el pasado 16 de septiembre la desclasificación de información correspondiente a 69 funcionarios públicos militares y nueve exfuncionarios.

Las versiones públicas quedaron disponibles para consulta a través de DeclaraNet.