Adolescente embiste con su auto a motocicleta en Jojutla, Morelos; hay dos muertos

Un adolescente de 17 años de edad, que conducía un auto compacto tipo March, bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad, arrolló una motocicleta en la que viajaban tres personas: una pareja y su pequeño hijo y provocó la muerte de dos de ellos.

El accidente se registró alrededor de las 21:30 horas de este domingo, cuando ambos vehículos transitaban en la comunidad de Tehuixtla del municipio de Jojutla. En la motocicleta viajaban un niño de cuatro años y una mujer de aproximadamente 30 años, quienes perdieron la vida tras recibir un fuerte impacto. En tanto, el padre presenta múltiples lesiones y fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes de elementos de seguridad pública, el accidente ocurrió en la colonia Azuchilera, a la altura de una curva peligrosa, donde presuntamente el joven invadió el carril debido a la alta velocidad con la que conducía el vehículo e impactó a la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

El conductor del auto es un adolescente de 17 años, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser confirmada por las autoridades ministeriales, una vez que sea puesto a disposición, pero está detenido tras el grave accidente.