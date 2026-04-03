Gobierno de Puebla refuerza seguridad con operativo tierra-aire en Semana Santa

Durante la supervisión en sobrevuelo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acompañado por el director general de la Policía Estatal, teniente Raymundo Garduño Hernández, destacó que el binomio tierra-aire protege a la población en el periodo vacacional con la participación de más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales.

Elemento de seguridad estatal realiza labores de vigilancia aérea desde un helicóptero durante operativo de Semana Santa en Puebla, como parte del despliegue coordinado. Excélsior

Con el objetivo de salvaguardar a las familias poblanas y a quienes visitan la entidad durante Semana Santa, el Gobierno de Puebla refuerza las acciones de vigilancia mediante operativos terrestres y aéreos, con apoyo de helicópteros, drones y unidades de patrullaje en la capital y su zona conurbada.

Helicóptero de la Policía Estatal es coordinado por personal en plataforma durante operativo de seguridad en Puebla en Semana Santa, como parte de la vigilancia aérea. Excélsior

En coordinación con la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, bajo el liderazgo del titular de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, en Puebla se garantiza la protección de la población. En este contexto, el gobernador Armenta Mier exhortó a la población a realizar denuncias anónimas a través del 911 y 089.

A través de una estrategia coordinada, la Policía Turística refuerza estas acciones al brindar orientación a visitantes, proporcionar datos sobre destinos, rutas y servicios, así como asistir a personas ante emergencias.

Helicóptero de la Policía Estatal sobrevuela Puebla durante operativo de seguridad en temporada vacacional, como parte del despliegue coordinado. Excélsior

En este contexto, el director general de la Policía Estatal, teniente Raymundo Garduño Hernández, recomendó a las y los poblanos tomar las debidas precauciones en su hogar para prevenir algún incidente durante esta temporada vacacional.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Turístico estima la llegada de más de 950 mil visitantes en esta temporada, lo que representa un incremento de 8.69 por ciento respecto a 2025 y una derrama económica superior a los mil millones de pesos.