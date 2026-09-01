Pobreza laboral está en su mínimo histórico desde 2005: Sheinbaum

En el Patio de honor de Palacio Nacional, ante alrededor de 300 invitados, la presidenta Claudia Sheinbaum, brinda un mensaje con motivo de su Segundo informe de Gobierno. entre las cifras que destacan son las de la Pobreza laboral en 2026 que está en su mínimo histórico desde 2005, dice Sheinbaum tras destacar el incremento del 154% del salario mínimo en términos reales.

Los trabajadores viven una primavera laboral, destacó la mandataria.

El salario mínimo mensual pasó de 2 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026. 154% más en términos reales.

Además, destacó que se aprobó la reforma que reduce la Jornada Laboral a 40 horas semanales esto de manera paulatina hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.

Sheinbaum señaló también que alcanzaron los 60 millones de personas con empleo.

Y no dejó de lado el tema de los trabajadores de aplicaciones los cuales ya cuentan con seguro social y reciben reparto de utilidades. Detalló que el sello laboral para la exportación de productos agropecuarios garantiza la seguridad social y el salario de los jornaleros agrícolas.