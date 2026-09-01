Programas del Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil personas con inversión de un billón de pesos

Los Programas del Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 de personas al cierre de 2026, con una inversión conjunta superior a un billón de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su segundo informe de Gobierno.

La mandataria destacó que actualmente 18 programas sociales forman parte de esta estrategia de apoyo, dirigida a distintos sectores de la población, entre ellos adultos mayores, mujeres, estudiantes, personas con discapacidad, productores y madres trabajadoras.

Sheinbaum afirmó que las pensiones y apoyos sociales representan una nueva concepción de la relación entre el Estado y la población.

Las pensiones para adultos mayores, estudiantes, mujeres, productores, no son concesiones del poder sino una forma de reconocer el esfuerzo y dignidad del pueblo”, sostuvo.

La presidenta calificó esta política como “una nueva manera de entender al Estado Mexicano” y aseguró que su administración concibe el ejercicio de gobierno como una herramienta de justicia social.

“El amor en política pública y la política pública en derechos”

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó el sentido social de los programas impulsados por la llamada Cuarta Transformación.

Una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo” es haber convertido “el amor en política pública y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México”, afirmó.

La presidenta agregó que gobernar implica utilizar las instituciones como instrumentos para mejorar las condiciones de vida de la población.

A casi 2 años de haber asumido la presidencia de la República, lo hago con certeza de que estamos transformando la vida pública del país, cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos”, expresó.

Banco del Bienestar dispersó 775 mil mdp

Como parte de la operación de los programas sociales, durante el segundo año de la administración el Banco del Bienestar dispersó 775 mil millones de pesos, de acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal.

La dispersión se realizó sin intermediarios, uno de los elementos que la administración destaca dentro del esquema de entrega directa de los apoyos.

La estrategia busca que los recursos lleguen directamente a los derechohabientes mediante el sistema establecido por el Gobierno federal.

Entre los principales programas se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente beneficia a cerca de 14 millones de personas.

Para 2026, el apoyo es de 6 mil 400 pesos bimestrales, un incremento de 200 pesos respecto al monto anterior.

Este programa representa el mayor componente de cobertura dentro de los apoyos sociales considerados en el informe.

Otro de los programas destacados es la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años.

El programa cuenta con más de 2.7 millones de beneficiarias, quienes reciben 3 mil 100 pesos bimestrales.

La administración de Sheinbaum ha señalado que esta pensión busca reconocer el trabajo de cuidados y las labores domésticas que históricamente han realizado las mujeres, particularmente quienes se encuentran en este rango de edad.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad alcanza a más de 1.8 millones de ciudadanos.

El apoyo establecido para este sector es de 3 mil 300 pesos bimestrales.

A este esquema se suma el programa de Apoyo para Madres Trabajadoras, que registra más de 217 mil beneficiarias y contempla una ayuda económica de mil 650 pesos bimestrales.