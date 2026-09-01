EN VIVO | Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: Minuto a minuto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinde su Segundo Informe de Gobierno desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, acompañada por su gabinete, gobernadores, alcaldes e invitados especiales.

Durante su mensaje a la nación, que podrá seguirse en vivo por los canales oficiales de Presidencia y en el YouTube de Excélsior, la mandataria dará a conocer los principales avances en materia de educación, salud, bienestar social, economía, seguridad, entre otros, en el segundo año desde que llegó a la Presidencia.

Sheinbaum Pardo anunció que tras este informe, de jueves a domingo recorrerá el país para visitar los 32 estados para dar a conocer las acciones específicas del gobierno federal en cada una de las entidades.

Sigue EN VIVO aquí todas las actualizaciones y anuncios más importantes de la presidenta durante su mensaje por su Segundo Informe de Gobierno.

Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum EN VIVO

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12:18 Horas | Sheinbaum descarta ruptura en la 4T; "aquí no hay divisiones"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó ruptura dentro la cuarta transformación, pues destacó que en estos 23 meses de gobierno se ha demostrado que México "es fuerte, tiene un pueblo extraordinario, sabemos dialogar y nos entendemos como país democrático".

"Somos parte del proyecto de la cuarta transformación de la vida pública. Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo y su dignidad", puntualizó.

12:08 Horas | Defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, dignidad e independencia mientras sea presidenta: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que con el gobierno de Estados Unidos se han tenido dificultades y desencuentros en los que se ha buscado siempre el entendimiento, pero advirtió que ello no significa sometimiento o renunciar a nuestros principios, por lo que advirtió que mientras esté al frente de la nación defenderá la soberanía, dignidad e independencia del país.

"En México queremos cooperación, diálogo ,entendimiento con todas las naciones. Cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios y mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestra independencia porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte", puntualizó.

11:49 Horas | Gracias a refinería de Dos Bocas hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que gracias a la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que fue criticada por los adversarios de la cuarta transformación, es que el país ha podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto generado por la tensión por los conflictos internacionales como la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"A todos aquellos quienes criticaron la refinería de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, hoy se demuestra que gracias a la misma hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo", dijo Sheinbaum Pardo.

11:38 Horas | Atención en consultas de especialidad crecerá este año 106% en estados incorporados al IMSS-Bienestar

La atención en consultas de especialidad aumentará 106% este año comparado con 2022 en los 24 estados incorporados al IMSS-Bienestar, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que en estos dos años de gobierno están operando 33 nuevos hospitales, además de 11 unidades de Medicina Familiar y 33 centros de salud y consultorios.

"Estamos revirtiendo el daño causado por el abandono de décadas en materia de salud", dijo Sheinbaum Pardo y agregó que han habilitado 650 quirófanos modernos, además de que construirán 152 unidades de salud que aportarán 9 mil camas más.

11:30 Horas | Sheinbaum destaca creación de 156 mil nuevos lugares en educación media superior para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances en el rubro de la educación en el segundo año de su gobierno al eliminar el examen del Comipems y establecer un programa denominado 'Mi derecho, mi lugar' para garantizar que ningún joven se quede sin estudiar al tener diversas opciones educativas.

Como parte de esta estrategia, la mandataria destacó la creación de 156 mil nuevos lugares para educación media superior para este año a través de la construcción de 485 planteles y ampliaciones, con lo que se llegará a 400 mil nuevos lugares para alcanzar el 90% de la cobertura nacional en este nivel educativo para 2030.

En tanto, en lo que respecta a educación superior, la presidenta dijo que la Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá 13 nuevas unidles en todo el país con 119 mil 280 estudiantes.

11:23 Horas | Programas del Bienestar llegarán a más de 42 millones de derechohabientes al cierre de 2026

Al cierre del 2026 los Programas del Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes con una inversión histórica de un billón de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"13 millones 788 mil adultos mayores reciben una presión de 6 mil 400 bimestrales; 2 millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años reciben pensión como reconocimiento a toda una vida de trabajo y cuidados; 2 millones de personas con discapadidad recien un apoyo permanente de 3 mil 300 bimestrales; medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro", detalló.

11:16 Horas | Paquete fiscal y presupuestal para 2027 será responsable, garantizará inversión y bienestar: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el paquete fiscal y presupuestal para 2027 que enviará próximamente al Congreso será responsable y garantizará la inversión y el bienestar, salud y educación.

"En unos días presentaremos el nuevo paquete fiscal y presupuestal para 2027, será un proyecto responsable que al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal mantiene inversión y bienestar, salud y educación.

"Recientemente se aprobó la ley para la inversión que está permitiendo acelerar inversión pública y mixta durante segundo semestre de 2026 para fortalecer la infraestructura y desarrollo nacional", comentó.

11:11 Horas | Pobreza laboral está en su mínimo histórico; salario mínimo creció 154% en términos reales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la pobreza laboral está en su mínimo histórico desde 2005 gracias a que el salario mínimo creció 154% en términos reales, al pasar de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, con lo que los trabajadores viven una "primavera laboral" desde 2019.

"El salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, el más alto de la historia, gracias a ello la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde 2005", dijo la mandataria.

11:10 Horas | Recaudación registra 149 mil mdp más al cierre de agosto respecto al mismo periodo de 2025

Al cierre de agosto la recaudación fiscal registra ya 149 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2025, mientras que el año pasado los ingresos alcanzaron cifra histórica de 6 billones 46 mil millones de pesos, lo que significa 487 mil millones de pesos más que en 2024, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria agregó que gracias a esta mejor recaudación se han podido mejorar las condiciones de quienes menos ganan y aumentar el salario de los maestros en 10% en 2025 y en 9% en 2026.

"Garantizamos además la creación de 30 mil nuevas plazas para la Guardia Nacional, seguridad, servicios de salud, educación y tres nuevos programas del bienestar. Estos resultados no hubieran sido posible sin una recaudación eficiente y honesta", puntualizó.

11:05 Horas | México camina por el rumbo de la prosperidad: Sheinbaum

Al iniciar su mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que está convencida de que México camina por el rumbo de la prosperidad, ya que en estos casi dos años ha gobernado con honradez y austeridad republicana.

"Estamos transformando la vida pública del país, cada avance, decisión y esfuerzo tiene un mismo propósito, que el bienestar llegue a todas y todos. Estoy convencida que México camina por el rumbo de las prosperidad compartida, con independencia, libertad y con mucha dignidad", dijo la mandataria.

"Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, sencillez y humildad", agregó.