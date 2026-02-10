Ricardo Monreal pacta sesión solemne por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana

En el marco del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, acordó esta mañana de martes 10 de febrero la agenda semanal dentro de San Lázaro.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el originario de Zacatecas detalló que además de esta sesión solemne, también se discutirá y en todo caso se aprobará la iniciativa de tres monedas conmemorativas del Mundial FIFA 2026.

Celebramos reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para acordar la agenda de la semana: sesión solemne por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana y discusión, y en su caso aprobación, de 3 monedas conmemorativas del Mundial FIFA 2026”, expuso.

Cabe mencionar que en votación económica, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para celebrar sesión solemne hoy en punto de las 11:00 horas, la conmemoración del 111 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

Su finalidad es reconocer la disciplina, profesionalismo y vocación de servicio de mujeres y hombres que integran esa institución, así como para rendir homenaje a quienes han contribuido, a lo largo de más de un siglo, al desarrollo de la aviación militar y a la seguridad del país.

El formato será: declaración de quorum y apertura de la sesión solemne, intervención de los grupos parlamentarios, en orden ascendente, por hasta 5 minutos. Además, mensaje de la Presidencia de la Cámara de Diputados, por hasta 5 minutos, entonación del Himno Nacional Mexicano y clausura.

En el desarrollo de la sesión sólo tendrán lugar las intervenciones señaladas, e instruye a la Secretaría General a brindar los apoyos logísticos y administrativos a los que haya lugar para su desarrollo.

¿Cuándo se constituyó la Fuerza Aérea?

El 5 de febrero de 1915 Venustiano Carranza emitió el decreto para la creación del Arma de Aviación Mexicana; una vez concluida la Revolución Constitucionalista, esta Arma inició su proceso de profesionalización, como parte del proyecto de defensa nacional.

El 10 de febrero de 1944, con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió decreto por el que el Arma de Aviación Militar se elevaba al nivel de una Fuerza Armada. Para el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció oficialmente esa fecha como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

